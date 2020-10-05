https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578280495.html

Greenpeace сообщила о новом загрязнении воды на Камчатке

Greenpeace в понедельник сообщила о новых пятнах неизвестного происхождения в бухтах в 20-50 километрах к югу от Халактырского пляжа, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:48

2020-10-05T17:48

2020-10-05T17:53

загрязнение воды на камчатке

greenpeace

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Grinpis/" target="_blank" data-auto="true">Greenpeace</a> в понедельник сообщила о новых пятнах неизвестного происхождения в бухтах в 20-50 километрах к югу от Халактырского пляжа, следует из пресс-релиза организации."Команда зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-Камчатского заказника — объекта Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> "Вулканы Камчатки", - говорится в сообщении.Пятна зафиксированы, в частности, в нескольких бухтах в 20-50 километрах к югу от <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>: Вилючинской, Спасения и Безымянной. Наблюдения проводятся с воскресенья, 4 октября."В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья", — приводятся в релизе слова главы климатического проекта Greenpeace в России Василия Яблокова.Экологическая ситуация на Халактырском пляже привлекла внимание федеральных властей и СМИ на минувшей неделе и с тех пор стала одной из главных тем повестки.Об изменении цвета воды на пляже первыми рассказали серферы: по их словам, после погружения в воду у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. В том же районе впоследствии нашли мертвых морских животных.Пробы воды, песка и туши животных отправили на исследование в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, пока причина ЧП неясна. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> отмечал, что в анализах воды не найдены химические реагенты, но есть небольшие превышения по железу и фосфатам.По его мнению, у этого ЧП, "скорее всего, не техногенное происхождение", а некоторые академики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> выдвинули гипотезу о естественной причине случившегося: "После штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в этой зоне, которое приводит к изменениям в кислороде".Исследования продолжаются.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578217796.html

https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578257384.html

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, greenpeace, камчатский край, общество