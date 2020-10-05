Greenpeace сообщила о новом загрязнении воды на Камчатке
17:48 05.10.2020 (обновлено: 17:53 05.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Greenpeace в понедельник сообщила о новых пятнах неизвестного происхождения в бухтах в 20-50 километрах к югу от Халактырского пляжа, следует из пресс-релиза организации.
"Команда зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-Камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки", - говорится в сообщении.
Пятна зафиксированы, в частности, в нескольких бухтах в 20-50 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского: Вилючинской, Спасения и Безымянной. Наблюдения проводятся с воскресенья, 4 октября.
"В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья", — приводятся в релизе слова главы климатического проекта Greenpeace в России Василия Яблокова.
Экологическая ситуация на Халактырском пляже привлекла внимание федеральных властей и СМИ на минувшей неделе и с тех пор стала одной из главных тем повестки.
Об изменении цвета воды на пляже первыми рассказали серферы: по их словам, после погружения в воду у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. В том же районе впоследствии нашли мертвых морских животных.
Пробы воды, песка и туши животных отправили на исследование в Москву, пока причина ЧП неясна. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин отмечал, что в анализах воды не найдены химические реагенты, но есть небольшие превышения по железу и фосфатам.
По его мнению, у этого ЧП, "скорее всего, не техногенное происхождение", а некоторые академики РАН выдвинули гипотезу о естественной причине случившегося: "После штормов происходит повышение токсичности микроорганизмов в этой зоне, которое приводит к изменениям в кислороде".
Исследования продолжаются.
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