https://ria.ru/20201005/vybory-1578230974.html

Лавров оценил возможность дестабилизации США после выборов

Дестабилизация США после президентских выборов весьма вероятна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:18

2020-10-05T14:18

2020-10-05T14:32

ассоциация европейского бизнеса

дональд трамп

джо байден

президентские выборы в сша — 2020

россия

сергей лавров

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Дестабилизация <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после президентских выборов весьма вероятна, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на встрече с представителями <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России."Наблюдаем за теми перепалками, которые между демократами и республиканцами идут. Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесет" - сказал министр. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.В ходе дебатов в конце сентября президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> ожесточенно спорили, причем Трамп постоянно перебивал Байдена, который пытался его игнорировать и обращаться напрямую к избирателям. При этом Байден превзошел Трампа по количеству непарламентских выражений в адрес оппонента и неоднократно рекомендовал Трампу "заткнуться".

https://ria.ru/20200927/amerika-1577810935.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация европейского бизнеса, дональд трамп, джо байден, россия, сергей лавров, сша, в мире