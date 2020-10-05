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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201005/vybory-1578230974.html
Лавров оценил возможность дестабилизации США после выборов
Дестабилизация США после президентских выборов весьма вероятна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:18
2020-10-05T14:32
ассоциация европейского бизнеса
дональд трамп
джо байден
президентские выборы в сша — 2020
россия
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Дестабилизация <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после президентских выборов весьма вероятна, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на встрече с представителями <a href="http://ria.ru/organization_Associacija_evropejjskogo_biznesa/" target="_blank" data-auto="true">Ассоциации европейского бизнеса</a> в России."Наблюдаем за теми перепалками, которые между демократами и республиканцами идут. Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесет" - сказал министр. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.В ходе дебатов в конце сентября президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> ожесточенно спорили, причем Трамп постоянно перебивал Байдена, который пытался его игнорировать и обращаться напрямую к избирателям. При этом Байден превзошел Трампа по количеству непарламентских выражений в адрес оппонента и неоднократно рекомендовал Трампу "заткнуться".
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ассоциация европейского бизнеса, дональд трамп, джо байден, россия, сергей лавров, сша, в мире

Лавров оценил возможность дестабилизации США после выборов

14:18 05.10.2020 (обновлено: 14:32 05.10.2020)
 
© REUTERS / Al Drago/File PhotoПлакаты в поддержку президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена
Плакаты в поддержку президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Al Drago/File Photo
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дестабилизация США после президентских выборов весьма вероятна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.
"Наблюдаем за теми перепалками, которые между демократами и республиканцами идут. Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесет" - сказал министр.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
В ходе дебатов в конце сентября президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ожесточенно спорили, причем Трамп постоянно перебивал Байдена, который пытался его игнорировать и обращаться напрямую к избирателям. При этом Байден превзошел Трампа по количеству непарламентских выражений в адрес оппонента и неоднократно рекомендовал Трампу "заткнуться".
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Президентские выборы в США — 2020Ассоциация европейского бизнесаДональд ТрампДжо БайденРоссияСергей ЛавровСШАВ мире
 
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