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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/vaktsinatsiya-1578209305.html
Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от коронавируса
Вакцинация 40 тысяч добровольцев от коронавируса препаратом "Спутник V" продлится еще три-четыре месяца, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:11
2020-10-05T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Вакцинация 40 тысяч добровольцев от коронавируса препаратом "Спутник V" продлится еще три-четыре месяца, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Когда они начинались, было понимание, сейчас есть понимание, когда последний из 40 тысяч будет провакцинирован – отсчитайте срок наблюдения 180 дней – вот тогда они закончатся. А когда последний будет провакцинирован – может быть, три, может быть, четыре месяца, в зависимости от интенсивности этого процесса, который зависит от количества поликлиник, которое будет в этом участвовать в Москве", - рассказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, когда ожидается окончание пострегистрационных исследований.Он отметил, что все больше и больше поликлиник начинают участвовать в испытаниях.Глава центра также напомнил, что уже начались испытания с участием людей старше 65 лет. Испытания на детях начнутся, когда полностью завершать на взрослых, включая категорию 65+, что соответствует российскому законодательству, добавил он.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от коронавируса

11:11 05.10.2020 (обновлено: 11:20 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вакцинация 40 тысяч добровольцев от коронавируса препаратом "Спутник V" продлится еще три-четыре месяца, заявил РИА Новости глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Когда они начинались, было понимание, сейчас есть понимание, когда последний из 40 тысяч будет провакцинирован – отсчитайте срок наблюдения 180 дней – вот тогда они закончатся. А когда последний будет провакцинирован – может быть, три, может быть, четыре месяца, в зависимости от интенсивности этого процесса, который зависит от количества поликлиник, которое будет в этом участвовать в Москве", - рассказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, когда ожидается окончание пострегистрационных исследований.
Он отметил, что все больше и больше поликлиник начинают участвовать в испытаниях.
Глава центра также напомнил, что уже начались испытания с участием людей старше 65 лет. Испытания на детях начнутся, когда полностью завершать на взрослых, включая категорию 65+, что соответствует российскому законодательству, добавил он.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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