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Тюменская область
https://ria.ru/20201005/tyumen-1578265708.html
"Битва стартапов" пройдет в Тюмени в конце октября на форуме "Инфотех"
Всероссийский отбор лучших инновационных бизнес-проектов "Битва стартапов" состоится в Тюмени в конце октября в рамках форума "Инфотех", сообщает департамент... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:49
2020-10-05T16:49
тюменская область
тюмень
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<strong> ТЮМЕНЬ, 5 окт - РИА Новости</strong>. Всероссийский отбор лучших инновационных бизнес-проектов "Битва стартапов" состоится в <a href="https://ria.ru/location_Tjumen" target="_blank">Тюмени</a> в конце октября в рамках форума "Инфотех", сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.Проекты-финалисты будут бороться за победу 30 октября, а 21-29 октября участников форума ждут образовательные вебинары и консультации с экспертами.Отбор проектов будет осуществляться по четырем направлениям: "Цифровизация решений для промышленности", "Фарма и биобезопасность", "Инфраструктура" и "Цифровой ритейл".Принять участие в состязании, подав <strong>заявку </strong>(<a href="https://leader-id.ru/event/57960/" target="_blank">https://leader-id.ru/event/57960/</a>) до 18 октября, могут как молодые команды, у которых есть идея или прототип, так и действующие компании, имеющие одно или несколько пилотных внедрений.Финалисты отбора получат путевку в акселерационную программу с участием представителей крупных компаний-кураторов направлений и инвестиции на развитие проекта, а также смогут реализовать свою технологическую разработку на базе одного из партнеров."Ежегодно в отбор, организованный правительством Тюменской области при поддержке индустриальных партнеров, заявляются десятки молодых российских и зарубежных команд. За 4 года существования "Битвы стартапов" в проекте поучаствовало более 500 проектов. Уверена, что несмотря на непривычные сроки и формат, продиктованные мерами по ограничению распространения вирусной инфекции, мероприятие пройдет успешно", - приводится в сообщении комментарий директора Западно-Сибирского инновационного центра Ольги Простневой.
https://ria.ru/20200924/sotrudnichestvo-1577703670.html
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тюмень

"Битва стартапов" пройдет в Тюмени в конце октября на форуме "Инфотех"

16:49 05.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 5 окт - РИА Новости. Всероссийский отбор лучших инновационных бизнес-проектов "Битва стартапов" состоится в Тюмени в конце октября в рамках форума "Инфотех", сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.
Проекты-финалисты будут бороться за победу 30 октября, а 21-29 октября участников форума ждут образовательные вебинары и консультации с экспертами.
Вывеска у входа в здание центрального офиса ОАО Сибур холдинг - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 13:22Тюменская область
Тюменская область и "Сибур" подписали соглашение о сотрудничестве
Отбор проектов будет осуществляться по четырем направлениям: "Цифровизация решений для промышленности", "Фарма и биобезопасность", "Инфраструктура" и "Цифровой ритейл".
Принять участие в состязании, подав заявку (https://leader-id.ru/event/57960/) до 18 октября, могут как молодые команды, у которых есть идея или прототип, так и действующие компании, имеющие одно или несколько пилотных внедрений.
Финалисты отбора получат путевку в акселерационную программу с участием представителей крупных компаний-кураторов направлений и инвестиции на развитие проекта, а также смогут реализовать свою технологическую разработку на базе одного из партнеров.
"Ежегодно в отбор, организованный правительством Тюменской области при поддержке индустриальных партнеров, заявляются десятки молодых российских и зарубежных команд. За 4 года существования "Битвы стартапов" в проекте поучаствовало более 500 проектов. Уверена, что несмотря на непривычные сроки и формат, продиктованные мерами по ограничению распространения вирусной инфекции, мероприятие пройдет успешно", - приводится в сообщении комментарий директора Западно-Сибирского инновационного центра Ольги Простневой.
 
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Тюменская областьТюмень
 
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