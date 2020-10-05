https://ria.ru/20201005/samoizolyatsiya-1578206934.html

В Совфеде исключили возможность введения режима всеобщей самоизоляции

В России не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:33

2020-10-05T10:33

2020-10-05T12:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> В России не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a>.Однако, по его мнению, "режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать". Для остальных же требования будут мягче, считает Рязанский.Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет и в условиях пандемии к ним нужно особенно бережно относиться.Кроме того, Рязанский высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности — по его словам, в маршрутке, в которой он ехал на работу, были только два-три человека в масках.В России второй день подряд фиксируется более десяти тысяч новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 1,22 миллиона человек, 21,4 тысячи из них умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/puteshestviya-1577015536.html

Василий Прекрасноволосый Уровень заражения по официальным цифрам как в мае, тогда сторого,якобы, самоизоляция. А сейчас даже не обсуждается. Так и скажите что дряхлая экономика бензоколонки важнее тысяч жизней. 51

Аристотель Аваносов Конечно. Чего тут обсуждать. Официальный уровень заражений в регионах уже как на самом пике в июне. Тогда людям в непонятном режиме недокарантина слабо помогли, а теперь и вообще наплевать. Ну и правильно, ведь нужно ещё продавать дженерики японского препарата. Чем больше заражённых - тем больше спрос. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий рязанский, совет федерации рф, общество