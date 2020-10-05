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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/samoizolyatsiya-1578206934.html
В Совфеде исключили возможность введения режима всеобщей самоизоляции
В России не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:33
2020-10-05T12:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> В России не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a>.Однако, по его мнению, "режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать". Для остальных же требования будут мягче, считает Рязанский.Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет и в условиях пандемии к ним нужно особенно бережно относиться.Кроме того, Рязанский высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности — по его словам, в маршрутке, в которой он ехал на работу, были только два-три человека в масках.В России второй день подряд фиксируется более десяти тысяч новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 1,22 миллиона человек, 21,4 тысячи из них умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/puteshestviya-1577015536.html
Уровень заражения по официальным цифрам как в мае, тогда сторого,якобы, самоизоляция. А сейчас даже не обсуждается. Так и скажите что дряхлая экономика бензоколонки важнее тысяч жизней.
51
Конечно. Чего тут обсуждать. Официальный уровень заражений в регионах уже как на самом пике в июне. Тогда людям в непонятном режиме недокарантина слабо помогли, а теперь и вообще наплевать. Ну и правильно, ведь нужно ещё продавать дженерики японского препарата. Чем больше заражённых - тем больше спрос.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий рязанский, совет федерации рф, общество

В Совфеде исключили возможность введения режима всеобщей самоизоляции

10:33 05.10.2020 (обновлено: 12:07 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В России не будут повторно вводить всеобщий режим самоизоляции, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

"Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции", — сказал он.

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Однако, по его мнению, "режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать". Для остальных же требования будут мягче, считает Рязанский.
Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет и в условиях пандемии к ним нужно особенно бережно относиться.
Кроме того, Рязанский высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности — по его словам, в маршрутке, в которой он ехал на работу, были только два-три человека в масках.
В России второй день подряд фиксируется более десяти тысяч новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 1,22 миллиона человек, 21,4 тысячи из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
 
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