https://ria.ru/20201005/rudkovskaya-1578211776.html

Рудковскую раскритиковали за фото с коляской за полмиллиона рублей

Продюсер Яна Рудковская показала фото прогулки с новорожденным сыном и вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:47

2020-10-05T11:47

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шоубиз

россия

яна рудковская

евгений плющенко

christian dior

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Продюсер <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a> показала фото прогулки с новорожденным сыном и вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков. На снимке она стоит во дворе дома с сыном <a href="https://ria.ru/person_gnom_gnomych" target="_blank">Александром</a> (Гном Гномычем) и новорожденным Арсением. Младенец лежит в коляске, которая стоит свыше 500 тысяч рублей. На всех одежда от того же бренда в тон коляске. Комментаторов смутило обилие брендовых логотипов на фотографии. "Блин ну какой же моветон в плане одежды да ещё и коляска", — написала lada__onoprienko "Вся жизнь Яны — сплошной бизнес-проект. Реклама, реклама и еще раз реклама <…> Чувств нет — просто бизнес и сплошная реклама. Не хотела бы я быть этим родившимся ребенком" , — отметила vsevsegood. "Почему листва на деревьях не с логотипом Диор?" — поинтересовалась maria_ger4.Другие подписчики призвали не ругать Рудковскую, а порадоваться за нее. "Ужас, какие комментарии! Как можно столько негатива? Счастья вам, счастья ребенку, это новая жизнь и она будет в любви и достатке! Можно только порадоваться за семью и пожелать еще дочку", — написала elenabbkv. "Яна как приятно за вами наблюдать! Слава Богу, он услышал вас и подарил еще одно счастье! Очень рада за вас! Саша просто мега старший брат! Настоящий супермен", — присоединилась к пожеланиям kurganova.kristina2018. Второй совместный сын Рудковской и фигуриста <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko" target="_blank">Евгения Плющенко</a> родился в сентябре. Ребенка выносила суррогатная мать. Малыша назвали Арсением. У Рудковской есть два сына от брака с Виктором Батуриным, у Плющенко — сын от брака с Марией Ермак. Также пара воспитывает семилетнего сына Александра.

https://ria.ru/20201002/rudkovskaya-1578107417.html

https://ria.ru/20200922/rudkovskaya-1577615993.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яна рудковская, евгений плющенко, christian dior