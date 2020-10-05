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Шоубиз
https://ria.ru/20201005/rudkovskaya-1578211776.html
Рудковскую раскритиковали за фото с коляской за полмиллиона рублей
Продюсер Яна Рудковская показала фото прогулки с новорожденным сыном и вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:47
2020-10-05T11:50
шоубиз
россия
яна рудковская
евгений плющенко
christian dior
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Продюсер <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a> показала фото прогулки с новорожденным сыном и вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков. На снимке она стоит во дворе дома с сыном <a href="https://ria.ru/person_gnom_gnomych" target="_blank">Александром</a> (Гном Гномычем) и новорожденным Арсением. Младенец лежит в коляске, которая стоит свыше 500 тысяч рублей. На всех одежда от того же бренда в тон коляске. Комментаторов смутило обилие брендовых логотипов на фотографии. "Блин ну какой же моветон в плане одежды да ещё и коляска", — написала lada__onoprienko "Вся жизнь Яны — сплошной бизнес-проект. Реклама, реклама и еще раз реклама &lt;…&gt; Чувств нет — просто бизнес и сплошная реклама. Не хотела бы я быть этим родившимся ребенком" , — отметила vsevsegood. "Почему листва на деревьях не с логотипом Диор?" — поинтересовалась maria_ger4.Другие подписчики призвали не ругать Рудковскую, а порадоваться за нее. "Ужас, какие комментарии! Как можно столько негатива? Счастья вам, счастья ребенку, это новая жизнь и она будет в любви и достатке! Можно только порадоваться за семью и пожелать еще дочку", — написала elenabbkv. "Яна как приятно за вами наблюдать! Слава Богу, он услышал вас и подарил еще одно счастье! Очень рада за вас! Саша просто мега старший брат! Настоящий супермен", — присоединилась к пожеланиям kurganova.kristina2018. Второй совместный сын Рудковской и фигуриста <a href="https://ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko" target="_blank">Евгения Плющенко</a> родился в сентябре. Ребенка выносила суррогатная мать. Малыша назвали Арсением. У Рудковской есть два сына от брака с Виктором Батуриным, у Плющенко — сын от брака с Марией Ермак. Также пара воспитывает семилетнего сына Александра.
https://ria.ru/20201002/rudkovskaya-1578107417.html
https://ria.ru/20200922/rudkovskaya-1577615993.html
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РИА Новости
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Новости
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россия, яна рудковская, евгений плющенко, christian dior

Рудковскую раскритиковали за фото с коляской за полмиллиона рублей

11:47 05.10.2020 (обновлено: 11:50 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская показала фото прогулки с новорожденным сыном и вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков.
На снимке она стоит во дворе дома с сыном Александром (Гном Гномычем) и новорожденным Арсением. Младенец лежит в коляске, которая стоит свыше 500 тысяч рублей. На всех одежда от того же бренда в тон коляске.
Комментаторов смутило обилие брендовых логотипов на фотографии.
"Блин ну какой же моветон в плане одежды да ещё и коляска", — написала lada__onoprienko
"Вся жизнь Яны — сплошной бизнес-проект. Реклама, реклама и еще раз реклама <…> Чувств нет — просто бизнес и сплошная реклама. Не хотела бы я быть этим родившимся ребенком" , — отметила vsevsegood.
"Почему листва на деревьях не с логотипом Диор?" — поинтересовалась maria_ger4.
Фото из Instagram Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Другие подписчики призвали не ругать Рудковскую, а порадоваться за нее.
"Ужас, какие комментарии! Как можно столько негатива? Счастья вам, счастья ребенку, это новая жизнь и она будет в любви и достатке! Можно только порадоваться за семью и пожелать еще дочку", — написала elenabbkv.
"Яна как приятно за вами наблюдать! Слава Богу, он услышал вас и подарил еще одно счастье! Очень рада за вас! Саша просто мега старший брат! Настоящий супермен", — присоединилась к пожеланиям kurganova.kristina2018.
Второй совместный сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился в сентябре. Ребенка выносила суррогатная мать. Малыша назвали Арсением.
У Рудковской есть два сына от брака с Виктором Батуриным, у Плющенко — сын от брака с Марией Ермак. Также пара воспитывает семилетнего сына Александра.
Фотография из Instagram-аккаунта Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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ШоубизРоссияЯна РудковскаяЕвгений ПлющенкоChristian Dior
 
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