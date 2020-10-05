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В Якутии ночью загорелись шесть домов
Пожары произошли за одну ночь в шести многоквартирных домах в якутском городе Нерюнгри, предварительная причина - поджоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:16
2020-10-05T12:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нерюнгри
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости.</strong> Пожары произошли за одну ночь в шести многоквартирных домах в якутском городе <a href="http://ria.ru/location_Nerjungri/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгри</a>, предварительная причина - поджоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Якутии.Как отметили в спасательном ведомстве, в ночь с 4 на 5 октября в течение одного часа в пожарно-спасательную службу Нерюнгри поступило шесть сообщений о пожарах в двухэтажных жилых домах. С 2 до 3 утра (по местному времени) загорелись дома 18/2, 21 и 15 по улице Южно-Якутской, а также дом 7 по Пионерной, дома 15/1 и 17/1 по Чурапчинской. Погибших нет, пострадал один человек.В администрации Нерюнгри сообщили журналистам, что всем нуждающимся предоставляется жилье в маневренном фонде. Уточняются списки пострадавших для оказания адресной материальной помощи.
https://ria.ru/20201005/pozhar-1578210685.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нерюнгри, происшествия

В Якутии ночью загорелись шесть домов

12:16 05.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник пожарно-спасательного центра Москвы монтирует пожарный рукав
Сотрудник пожарно-спасательного центра Москвы монтирует пожарный рукав - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Пожары произошли за одну ночь в шести многоквартирных домах в якутском городе Нерюнгри, предварительная причина - поджоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Якутии.
Как отметили в спасательном ведомстве, в ночь с 4 на 5 октября в течение одного часа в пожарно-спасательную службу Нерюнгри поступило шесть сообщений о пожарах в двухэтажных жилых домах. С 2 до 3 утра (по местному времени) загорелись дома 18/2, 21 и 15 по улице Южно-Якутской, а также дом 7 по Пионерной, дома 15/1 и 17/1 по Чурапчинской. Погибших нет, пострадал один человек.
"Предварительная причина пожаров – поджог, виновные лица устанавливаются. На тушение пожаров всего привлекалось 78 человек и 20 единиц техники. В результате реагирования спасено три человека, 42 эвакуировано, спасено шесть строений. Дознавателями МЧС России проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе.
В администрации Нерюнгри сообщили журналистам, что всем нуждающимся предоставляется жилье в маневренном фонде. Уточняются списки пострадавших для оказания адресной материальной помощи.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НерюнгриПроисшествия
 
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