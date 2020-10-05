https://ria.ru/20201005/pozhary-1578213622.html

В Якутии ночью загорелись шесть домов

Пожары произошли за одну ночь в шести многоквартирных домах в якутском городе Нерюнгри, предварительная причина - поджоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:16

2020-10-05T12:16

2020-10-05T12:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нерюнгри

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости.</strong> Пожары произошли за одну ночь в шести многоквартирных домах в якутском городе <a href="http://ria.ru/location_Nerjungri/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгри</a>, предварительная причина - поджоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Якутии.Как отметили в спасательном ведомстве, в ночь с 4 на 5 октября в течение одного часа в пожарно-спасательную службу Нерюнгри поступило шесть сообщений о пожарах в двухэтажных жилых домах. С 2 до 3 утра (по местному времени) загорелись дома 18/2, 21 и 15 по улице Южно-Якутской, а также дом 7 по Пионерной, дома 15/1 и 17/1 по Чурапчинской. Погибших нет, пострадал один человек.В администрации Нерюнгри сообщили журналистам, что всем нуждающимся предоставляется жилье в маневренном фонде. Уточняются списки пострадавших для оказания адресной материальной помощи.

https://ria.ru/20201005/pozhar-1578210685.html

нерюнгри

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нерюнгри, происшествия