В Якутии ночью загорелись шесть домов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник пожарно-спасательного центра Москвы монтирует пожарный рукав
ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Пожары произошли за одну ночь в шести многоквартирных домах в якутском городе Нерюнгри, предварительная причина - поджоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Якутии.
Как отметили в спасательном ведомстве, в ночь с 4 на 5 октября в течение одного часа в пожарно-спасательную службу Нерюнгри поступило шесть сообщений о пожарах в двухэтажных жилых домах. С 2 до 3 утра (по местному времени) загорелись дома 18/2, 21 и 15 по улице Южно-Якутской, а также дом 7 по Пионерной, дома 15/1 и 17/1 по Чурапчинской. Погибших нет, пострадал один человек.
"Предварительная причина пожаров – поджог, виновные лица устанавливаются. На тушение пожаров всего привлекалось 78 человек и 20 единиц техники. В результате реагирования спасено три человека, 42 эвакуировано, спасено шесть строений. Дознавателями МЧС России проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе.
В администрации Нерюнгри сообщили журналистам, что всем нуждающимся предоставляется жилье в маневренном фонде. Уточняются списки пострадавших для оказания адресной материальной помощи.