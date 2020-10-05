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Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа
США готовы к провокациям противников во время болезни президента Дональда Трампа, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T04:02
2020-10-05T04:02
коронавирус covid-19
майк помпео
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовы к провокациям противников во время болезни президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Трамп был госпитализирован 2 октября с диагнозом "коронавирус". Он не передавал какие-либо полномочия вице-президенту Пенсу.
вашингтон (город)
сша
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коронавирус covid-19, майк помпео, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа

04:02 05.10.2020
 
© AP Photo / Aris Messinis/PoolГоссекретарь США Майк Помпео в маске
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. США готовы к провокациям противников во время болезни президента Дональда Трампа, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Наша команда готова... Мы знаем, что есть преступные, злонамеренные действующие лица в мире. США полностью готовы, и госдепартамент, и наши дипломаты. Я был сегодня с (председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США) генералом Милли. Все готовы", - ответил Помпео на вопрос, может ли кто-либо воспользоваться ситуацией с болезнью Трампа, чтобы повредить интересам США.
Трамп был госпитализирован 2 октября с диагнозом "коронавирус". Он не передавал какие-либо полномочия вице-президенту Пенсу.
 
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Коронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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