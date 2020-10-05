Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа

"Наша команда готова... Мы знаем, что есть преступные, злонамеренные действующие лица в мире. США полностью готовы, и госдепартамент, и наши дипломаты. Я был сегодня с (председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США) генералом Милли. Все готовы", - ответил Помпео на вопрос, может ли кто-либо воспользоваться ситуацией с болезнью Трампа, чтобы повредить интересам США.