Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/pogoda-1578201930.html
Бабье лето порадует москвичей солнечной погодой в понедельник
Бабье лето порадует москвичей солнечной и сухой погодой в понедельник, температура в течение дня повысится до плюс 21, сообщается на сайте "Метеовести" центра... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T08:11
2020-10-05T08:11
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/128753/27/1287532733_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_31edc302dba1ba9290dca94db28fcc54.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бабье лето порадует москвичей солнечной и сухой погодой в понедельник, температура в течение дня повысится до плюс 21, сообщается на сайте <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank">"Метеовести"</a> центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос".</a>Уточняется, что такие показатели выше климатической нормы на 6-8 градусов."В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 19-21, в Подмосковье - плюс 17-22. Ветер южный 3-8 метра в секунду", - уточняется в сообщении.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20201005/pogoda-1578200171.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/128753/27/1287532733_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_ac68efeb28637e12350ce1fa1288347d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Бабье лето порадует москвичей солнечной погодой в понедельник

08:11 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бабье лето порадует москвичей солнечной и сухой погодой в понедельник, температура в течение дня повысится до плюс 21, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня бабье лето в Центральной России продолжится. Западная периферия антициклона по-прежнему будет обеспечивать москвичей и жителей Подмосковья солнечной, сухой и очень теплой для начала октября погодой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие показатели выше климатической нормы на 6-8 градусов.
"В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 19-21, в Подмосковье - плюс 17-22. Ветер южный 3-8 метра в секунду", - уточняется в сообщении.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба.
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
05:31
Москвичей предупредили о заметном похолодании в ближайшие дни
 
Обсудить0
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11Ереван опроверг данные об обстреле территории Азербайджана
10:08Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
09:07Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха с помощью стетоскопа
Лента новостейМолния