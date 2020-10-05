https://ria.ru/20201005/pogoda-1578201930.html
Бабье лето порадует москвичей солнечной погодой в понедельник
Бабье лето порадует москвичей солнечной и сухой погодой в понедельник, температура в течение дня повысится до плюс 21, сообщается на сайте "Метеовести" центра... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T08:11
2020-10-05T08:11
2020-10-05T08:11
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/128753/27/1287532733_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_31edc302dba1ba9290dca94db28fcc54.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бабье лето порадует москвичей солнечной и сухой погодой в понедельник, температура в течение дня повысится до плюс 21, сообщается на сайте <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank">"Метеовести"</a> центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос".</a>Уточняется, что такие показатели выше климатической нормы на 6-8 градусов."В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 19-21, в Подмосковье - плюс 17-22. Ветер южный 3-8 метра в секунду", - уточняется в сообщении.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20201005/pogoda-1578200171.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/128753/27/1287532733_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_ac68efeb28637e12350ce1fa1288347d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), общество