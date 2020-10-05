https://ria.ru/20201005/pogoda-1578201930.html

Бабье лето порадует москвичей солнечной погодой в понедельник

Бабье лето порадует москвичей солнечной и сухой погодой в понедельник, температура в течение дня повысится до плюс 21, сообщается на сайте "Метеовести" центра... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T08:11

2020-10-05T08:11

2020-10-05T08:11

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бабье лето порадует москвичей солнечной и сухой погодой в понедельник, температура в течение дня повысится до плюс 21, сообщается на сайте <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank">"Метеовести"</a> центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос".</a>Уточняется, что такие показатели выше климатической нормы на 6-8 градусов."В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице - плюс 19-21, в Подмосковье - плюс 17-22. Ветер южный 3-8 метра в секунду", - уточняется в сообщении.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20201005/pogoda-1578200171.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, московская область (подмосковье), общество