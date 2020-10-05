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https://ria.ru/20201005/moshenniki-1578197721.html
Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
Нужно ли оплачивать дополнительную страховку от мошенников при оформлении карты? Кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:00
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мошенничество
банки
деньги
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Нужно ли оплачивать дополнительную страховку от <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенников</a> при оформлении карты? Кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201005/strakhovka-1578128062.html" target="_blank">радио Sputnik</a> рассказал о правовых тонкостях страхования.Мошенничество с банковскими картами стало неотъемлемой чертой нашего времени. И банки не преминули воспользоваться этим трендом. Все чаще кредитно-денежные организации предлагают за дополнительную плату застраховать вашу карту от мошенничества. Но есть один хитрый нюанс, отметил юрист Михаил Алексеев.По его словам, дело в том, что страховые компании не страхуют риски, которые связаны с действиями самого застрахованного лица. "Если начнут страховать такие случаи, можно предположить, что массово будут переводить деньги на деревню дедушке и говорить, что меня обманули. Но, если в отношении вашего счета был совершен взлом, при котором вы не говорили никому никаких цифр и не передавали никакой информации, но у вас были списаны деньги, нужно срочно обратиться в банк. Банк обязан произвести возврат этих денежных средств", – напомнил Михаил Алексеев.
https://ria.ru/20201004/moshenniki-1578166349.html
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мошенничество, банки, деньги, общество

Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников

02:00 05.10.2020
 
© Fotolia / pressmaster Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Fotolia / pressmaster
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Нужно ли оплачивать дополнительную страховку от мошенников при оформлении карты? Кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев в интервью радио Sputnik рассказал о правовых тонкостях страхования.
Мошенничество с банковскими картами стало неотъемлемой чертой нашего времени. И банки не преминули воспользоваться этим трендом. Все чаще кредитно-денежные организации предлагают за дополнительную плату застраховать вашу карту от мошенничества. Но есть один хитрый нюанс, отметил юрист Михаил Алексеев.
"Если человек попался на удочку злоумышленников и самостоятельно назвал личную информацию или какие-то цифры с банковской карты, и денежные средства ушли переводом с его карты, то банк ему не обязан выплачивать никакую компенсацию, была страховка или нет", – рассказал радио Sputnik юрист.
По его словам, дело в том, что страховые компании не страхуют риски, которые связаны с действиями самого застрахованного лица.
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"Если начнут страховать такие случаи, можно предположить, что массово будут переводить деньги на деревню дедушке и говорить, что меня обманули. Но, если в отношении вашего счета был совершен взлом, при котором вы не говорили никому никаких цифр и не передавали никакой информации, но у вас были списаны деньги, нужно срочно обратиться в банк. Банк обязан произвести возврат этих денежных средств", – напомнил Михаил Алексеев.
 
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МошенничествоБанкиДеньгиОбщество
 
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