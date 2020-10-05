https://ria.ru/20201005/moshenniki-1578197721.html

Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников

Нужно ли оплачивать дополнительную страховку от мошенников при оформлении карты? Кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T02:00

2020-10-05T02:00

2020-10-05T02:00

мошенничество

банки

деньги

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Нужно ли оплачивать дополнительную страховку от <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенников</a> при оформлении карты? Кредитный правозащитник и юрист Михаил Алексеев в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201005/strakhovka-1578128062.html" target="_blank">радио Sputnik</a> рассказал о правовых тонкостях страхования.Мошенничество с банковскими картами стало неотъемлемой чертой нашего времени. И банки не преминули воспользоваться этим трендом. Все чаще кредитно-денежные организации предлагают за дополнительную плату застраховать вашу карту от мошенничества. Но есть один хитрый нюанс, отметил юрист Михаил Алексеев.По его словам, дело в том, что страховые компании не страхуют риски, которые связаны с действиями самого застрахованного лица. "Если начнут страховать такие случаи, можно предположить, что массово будут переводить деньги на деревню дедушке и говорить, что меня обманули. Но, если в отношении вашего счета был совершен взлом, при котором вы не говорили никому никаких цифр и не передавали никакой информации, но у вас были списаны деньги, нужно срочно обратиться в банк. Банк обязан произвести возврат этих денежных средств", – напомнил Михаил Алексеев.

https://ria.ru/20201004/moshenniki-1578166349.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, банки, деньги, общество