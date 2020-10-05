https://ria.ru/20201005/kurdy-1578231451.html

Лавров заявил о "взрывоопасности" курдской проблемы из-за действий США

Курдская проблема из-за действий США может взорваться очень серьезно, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:20

2020-10-05T14:20

2020-10-05T14:36

война в сирии

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Курдская проблема из-за действий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> может взорваться очень серьезно, заявил в понедельник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Американцы... пытаются сколотить (на севере <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> - ред.) курдскую автономию, которая будет обладать квазигосударственными функциями. Знаем, что они пытаются и турок уговорить, чтобы они не возражали... В данном случае это касается не только Сирии, а касается курдской проблемы, которая может взорваться так, что нынешняя ситуация покажется гораздо менее серьёзной", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.

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россия

турция

сирия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, сирия, сша, в мире