https://ria.ru/20201005/kurdy-1578231451.html
Лавров заявил о "взрывоопасности" курдской проблемы из-за действий США
Курдская проблема из-за действий США может взорваться очень серьезно, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:20
2020-10-05T14:20
2020-10-05T14:36
война в сирии
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Курдская проблема из-за действий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> может взорваться очень серьезно, заявил в понедельник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Американцы... пытаются сколотить (на севере <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> - ред.) курдскую автономию, которая будет обладать квазигосударственными функциями. Знаем, что они пытаются и турок уговорить, чтобы они не возражали... В данном случае это касается не только Сирии, а касается курдской проблемы, которая может взорваться так, что нынешняя ситуация покажется гораздо менее серьёзной", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
6
россия
турция
сирия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, сирия, сша, в мире