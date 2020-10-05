Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201005/kurdy-1578231451.html
Лавров заявил о "взрывоопасности" курдской проблемы из-за действий США
Курдская проблема из-за действий США может взорваться очень серьезно, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:20
2020-10-05T14:36
война в сирии
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
турция
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_0:0:2781:1565_1400x0_80_0_0_c601f036820793224749daa82e53ca1a.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Курдская проблема из-за действий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> может взорваться очень серьезно, заявил в понедельник глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Американцы... пытаются сколотить (на севере <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> - ред.) курдскую автономию, которая будет обладать квазигосударственными функциями. Знаем, что они пытаются и турок уговорить, чтобы они не возражали... В данном случае это касается не только Сирии, а касается курдской проблемы, которая может взорваться так, что нынешняя ситуация покажется гораздо менее серьёзной", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
6
россия
турция
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_50:0:2781:2048_1400x0_80_0_0_81985e75a74c60aeda2f01cf17da0b07.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, сирия, сша, в мире

Лавров заявил о "взрывоопасности" курдской проблемы из-за действий США

14:20 05.10.2020 (обновлено: 14:36 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Курдская проблема из-за действий США может взорваться очень серьезно, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы... пытаются сколотить (на севере Сирии - ред.) курдскую автономию, которая будет обладать квазигосударственными функциями. Знаем, что они пытаются и турок уговорить, чтобы они не возражали... В данном случае это касается не только Сирии, а касается курдской проблемы, которая может взорваться так, что нынешняя ситуация покажется гораздо менее серьёзной", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 19:16Инфографика
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
 
Обсудить6
Война в СирииРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияСирияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00Нашлась еще одна польза от ношения маски
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния