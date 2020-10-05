https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206904.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прирост коронавируса за сутки не зафиксирован в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,3%) - в Чувашии и Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:32

2020-10-05T10:32

2020-10-05T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

чувашская республика (чувашия)

республика татарстан (татарстан)

тульская область

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Прирост <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> за сутки не зафиксирован в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,3%) - в Чувашии и Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, Чеченская Республика 0,3%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> 0,4%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

чувашская республика (чувашия)

республика татарстан (татарстан)

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), тульская область