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В Москве 913 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 913 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили почти 254 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:04
2020-10-05T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Еще 913 пациентов вылечились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего врачи вылечили почти 254 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 913 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253944", - сообщила Ракова.Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В конце сентября столица перешагнула психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 913 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:04 05.10.2020 (обновлено: 09:10 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Еще 913 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили почти 254 тысячи человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 913 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253944", - сообщила Ракова.
Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В конце сентября столица перешагнула психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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