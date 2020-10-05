https://ria.ru/20201005/karabakh-1578269547.html
Сенатор оценил идею провести встречу Минской группы по Карабаху в Грузии
У Грузии нет достаточного геополитического авторитета и внутриполитической стабильности для приема Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считает... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:03
2020-10-05T17:03
2020-10-05T17:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205087_0:172:3006:1863_1400x0_80_0_0_85d36527246e3cf321a2b800d035b67e.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> нет достаточного геополитического авторитета и внутриполитической стабильности для приема Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>.Президент Грузии <a href="http://ria.ru/person_Salome_Zurabishvili/" target="_blank" data-auto="true">Саломе Зурабишвили</a> заявила ранее о готовности при возможности принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a>.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
1
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578205087_184:0:2915:2048_1400x0_80_0_0_eb7b0404bc9f9cbc80009af918a3bf15.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, грузия, в мире