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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578269547.html
Сенатор оценил идею провести встречу Минской группы по Карабаху в Грузии
У Грузии нет достаточного геополитического авторитета и внутриполитической стабильности для приема Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считает... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:03
2020-10-05T17:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
грузия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> нет достаточного геополитического авторитета и внутриполитической стабильности для приема Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>.Президент Грузии <a href="http://ria.ru/person_Salome_Zurabishvili/" target="_blank" data-auto="true">Саломе Зурабишвили</a> заявила ранее о готовности при возможности принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a>.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, грузия, в мире

Сенатор оценил идею провести встречу Минской группы по Карабаху в Грузии

17:03 05.10.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. У Грузии нет достаточного геополитического авторитета и внутриполитической стабильности для приема Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила ранее о готовности при возможности принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в Тбилиси.
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Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны

"Россия, со своей стороны, будет посильно содействовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном. Но, на мой взгляд, переговоры должны проходить на территории страны, имеющей больший геополитический авторитет и более стабильную внутриполитическую обстановку, чем Грузия", - заявил Бондарев.

 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
 
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