https://ria.ru/20201005/karabakh-1578269547.html

Сенатор оценил идею провести встречу Минской группы по Карабаху в Грузии

У Грузии нет достаточного геополитического авторитета и внутриполитической стабильности для приема Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считает... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:03

2020-10-05T17:03

2020-10-05T17:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

грузия

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> нет достаточного геополитического авторитета и внутриполитической стабильности для приема Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>.Президент Грузии <a href="http://ria.ru/person_Salome_Zurabishvili/" target="_blank" data-auto="true">Саломе Зурабишвили</a> заявила ранее о готовности при возможности принять заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a>.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, грузия, в мире