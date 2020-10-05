Азербайджан заявил о 24 погибших мирных жителях из-за боев в Карабахе
10:16 05.10.2020 (обновлено: 10:24 05.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Число погибших в результате боев на линии соприкосновения в Карабахе мирных граждан Азербайджана выросло до 24, раненых - до 121, заявила Генпрокуратура Азербайджана.
"На данный момент убиты 24 гражданских лица, ранен 121 гражданин. Разрушено 56 гражданских объектов, разрушены 306 жилых домов", - сообщает пресс-служба ведомства.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.