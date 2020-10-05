https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578203316.html

Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки, РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:11

2020-10-05T09:11

2020-10-05T09:18

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578181114_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4e6126f5a246cc85139ceff7c6adc4cd.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил передать в центральный аппарат материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки, сообщила официальный представитель СК России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", - заявила Петренко.Петренко добавила, что глава СК указал на необходимость тщательно изучить все обстоятельства произошедшего. Также Бастрыкин потребовал оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, возможно причастных к происшествию.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву на анализы. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/prichiny-1578200314.html

https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, камчатский край, происшествия