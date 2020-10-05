Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
09:11 05.10.2020 (обновлено: 09:18 05.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", - заявила Петренко.
Петренко добавила, что глава СК указал на необходимость тщательно изучить все обстоятельства произошедшего. Также Бастрыкин потребовал оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, возможно причастных к происшествию.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву на анализы. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.