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Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки, РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:11
2020-10-05T09:18
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил передать в центральный аппарат материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки, сообщила официальный представитель СК России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", - заявила Петренко.Петренко добавила, что глава СК указал на необходимость тщательно изучить все обстоятельства произошедшего. Также Бастрыкин потребовал оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, возможно причастных к происшествию.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву на анализы. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201005/prichiny-1578200314.html
https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html
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загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, камчатский край, происшествия

Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке

09:11 05.10.2020 (обновлено: 09:18 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", - заявила Петренко.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
06:07
Власти Камчатки перечислили возможные причины загрязнения воды
Петренко добавила, что глава СК указал на необходимость тщательно изучить все обстоятельства произошедшего. Также Бастрыкин потребовал оперативно дать правовую оценку действиям всех лиц, возможно причастных к происшествию.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.
Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву на анализы. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 21:27
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах КамчаткиНа Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКамчатский крайПроисшествия
 
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