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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/dispanserizatsiya-1578271030.html
Эксперт призвал отложить диспансеризацию для пожилых людей
Людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими инфекционными заболеваниями не нужно звать на диспансеризацию до снятия всех ограничений, заявила главный... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:10
2020-10-05T17:10
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими инфекционными заболеваниями не нужно звать на диспансеризацию до снятия всех ограничений, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>.Выступая на Всероссийском форуме по общественному здоровью, эксперт напомнила, что всероссийская диспансеризация была приостановлена в марте, а в июне началось ее возобновление. Ситуацию осложняет увеличение числа пациентов в последние дни, обратила внимание Драпкина.По ее словам, по заданию Минздрава были подготовлены два методических руководства по тому, как возобновить диспансеризацию, и по тому, как осуществлять диспансерное наблюдение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578087875.html
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оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, общество

Эксперт призвал отложить диспансеризацию для пожилых людей

17:10 05.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках в переходе в Москве
Люди в защитных масках в переходе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими инфекционными заболеваниями не нужно звать на диспансеризацию до снятия всех ограничений, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Выступая на Всероссийском форуме по общественному здоровью, эксперт напомнила, что всероссийская диспансеризация была приостановлена в марте, а в июне началось ее возобновление. Ситуацию осложняет увеличение числа пациентов в последние дни, обратила внимание Драпкина.
По ее словам, по заданию Минздрава были подготовлены два методических руководства по тому, как возобновить диспансеризацию, и по тому, как осуществлять диспансерное наблюдение.
"Важно отметить, что не стоит приглашать, граждан 65 лет и старше или лиц из групп риска, которые имеют хронические неинфекционные заболевания до полного снятия ограничений по решению высших должностных лиц того субъекта, где это осуществляется", - подчеркнула Драпкина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииОбщество
 
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