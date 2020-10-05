https://ria.ru/20201005/dispanserizatsiya-1578271030.html

Эксперт призвал отложить диспансеризацию для пожилых людей

Людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими инфекционными заболеваниями не нужно звать на диспансеризацию до снятия всех ограничений, заявила главный... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:10

2020-10-05T17:10

2020-10-05T17:10

распространение нового коронавируса

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими инфекционными заболеваниями не нужно звать на диспансеризацию до снятия всех ограничений, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>.Выступая на Всероссийском форуме по общественному здоровью, эксперт напомнила, что всероссийская диспансеризация была приостановлена в марте, а в июне началось ее возобновление. Ситуацию осложняет увеличение числа пациентов в последние дни, обратила внимание Драпкина.По ее словам, по заданию Минздрава были подготовлены два методических руководства по тому, как возобновить диспансеризацию, и по тому, как осуществлять диспансерное наблюдение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578087875.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, общество