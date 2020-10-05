https://ria.ru/20201005/covent-garden-1578217958.html

Ковент-гарден из-за пандемии вынужден продать портрет бывшего директора

Королевский театр оперы и балета, переживающий кризис из-за пандемии коронавируса, выставил на аукцион картину Дэвида Хокни, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:43

2020-10-05T13:43

2020-10-05T13:43

лондон

культура

новости культуры

выставки

музеи

ковент-гарден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578210470_0:0:1358:764_1400x0_80_0_0_8e099848d032ccbab8646b4263edeb64.jpg

<strong>ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Королевский театр оперы и балета, переживающий кризис из-за пандемии коронавируса, выставил на аукцион картину Дэвида Хокни, говорится в заявлении главы Ковент-гардена Алекса Бирда."Сейчас, когда мы столкнулись с крупнейшим кризисом в нашей истории, продажа замечательного портрета сэра Дэвида Уэбстера является важной частью нашей стратегии по выходу из кризиса", — сказано в заявлении.Уэбстер руководил Королевским театром оперы и балета с 1945 по 1970 годы, превратив его в театр мирового уровня."Вырученные средства будут потрачены на то, чтобы сделать возможным возвращение величайших мировых артистов на нашу сцену", — пояснил Бирд.Как сообщили РИА Новости в аукционном доме Christie's, эстимейт работы составляет от 14 до 23 миллионов долларов. Портрет Уэбстера будет представлен на вечерних торгах произведений современного и послевоенного искусства 22 октября.Королевский театр был вынужден в марте закрыться для посетителей из-за пандемии. До конца года все постановки отменены.Помимо продажи картины, руководство также рассчитывает снизить цены на билеты, обратиться за помощью к широкой общественности (объявить сбор средств) и получить государственную поддержку, <a href="https://www.theguardian.com/culture/2020/oct/04/royal-opera-house-to-sell-off-david-hockney-painting-in-bid-to-stay-afloat" target="_blank">сообщает</a> The Guardian. Дэвида Хокни проинформировали о решении продать его картину. "У нас хорошие отношения, но художнику не нравится, когда его работы попадают на аукцион", — поделился Бирд, добавив, что театр сейчас находится в такой же сложной ситуации, как и после Второй Мировой войны. Дэвиду Хокни 82 года, он считается одним из самых дорогих ныне живущих художников. Его "Бассейн с двумя фигурами" был продан в 2018 году на Christie’s за 90,3 миллиона долларов.

https://ria.ru/20200321/1568940310.html

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, новости культуры, выставки, музеи, ковент-гарден