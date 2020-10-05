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https://ria.ru/20201005/covent-garden-1578217958.html
Ковент-гарден из-за пандемии вынужден продать портрет бывшего директора
Королевский театр оперы и балета, переживающий кризис из-за пандемии коронавируса, выставил на аукцион картину Дэвида Хокни, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:43
2020-10-05T13:43
лондон
культура
новости культуры
выставки
музеи
ковент-гарден
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<strong>ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Королевский театр оперы и балета, переживающий кризис из-за пандемии коронавируса, выставил на аукцион картину Дэвида Хокни, говорится в заявлении главы Ковент-гардена Алекса Бирда."Сейчас, когда мы столкнулись с крупнейшим кризисом в нашей истории, продажа замечательного портрета сэра Дэвида Уэбстера является важной частью нашей стратегии по выходу из кризиса", — сказано в заявлении.Уэбстер руководил Королевским театром оперы и балета с 1945 по 1970 годы, превратив его в театр мирового уровня."Вырученные средства будут потрачены на то, чтобы сделать возможным возвращение величайших мировых артистов на нашу сцену", — пояснил Бирд.Как сообщили РИА Новости в аукционном доме Christie's, эстимейт работы составляет от 14 до 23 миллионов долларов. Портрет Уэбстера будет представлен на вечерних торгах произведений современного и послевоенного искусства 22 октября.Королевский театр был вынужден в марте закрыться для посетителей из-за пандемии. До конца года все постановки отменены.Помимо продажи картины, руководство также рассчитывает снизить цены на билеты, обратиться за помощью к широкой общественности (объявить сбор средств) и получить государственную поддержку, <a href="https://www.theguardian.com/culture/2020/oct/04/royal-opera-house-to-sell-off-david-hockney-painting-in-bid-to-stay-afloat" target="_blank">сообщает</a> The Guardian. Дэвида Хокни проинформировали о решении продать его картину. "У нас хорошие отношения, но художнику не нравится, когда его работы попадают на аукцион", — поделился Бирд, добавив, что театр сейчас находится в такой же сложной ситуации, как и после Второй Мировой войны. Дэвиду Хокни 82 года, он считается одним из самых дорогих ныне живущих художников. Его "Бассейн с двумя фигурами" был продан в 2018 году на Christie’s за 90,3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20200321/1568940310.html
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лондон, новости культуры, выставки, музеи, ковент-гарден

Ковент-гарден из-за пандемии вынужден продать портрет бывшего директора

13:43 05.10.2020
 
© David Hockney FoundationПортрет сэра Дэвида Уэбстера, 1971. Дэвид Хокни
Портрет сэра Дэвида Уэбстера, 1971. Дэвид Хокни - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© David Hockney Foundation
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ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости, Мария Табак. Королевский театр оперы и балета, переживающий кризис из-за пандемии коронавируса, выставил на аукцион картину Дэвида Хокни, говорится в заявлении главы Ковент-гардена Алекса Бирда.
"Сейчас, когда мы столкнулись с крупнейшим кризисом в нашей истории, продажа замечательного портрета сэра Дэвида Уэбстера является важной частью нашей стратегии по выходу из кризиса", — сказано в заявлении.
Уэбстер руководил Королевским театром оперы и балета с 1945 по 1970 годы, превратив его в театр мирового уровня.
"Вырученные средства будут потрачены на то, чтобы сделать возможным возвращение величайших мировых артистов на нашу сцену", — пояснил Бирд.
Как сообщили РИА Новости в аукционном доме Christie's, эстимейт работы составляет от 14 до 23 миллионов долларов. Портрет Уэбстера будет представлен на вечерних торгах произведений современного и послевоенного искусства 22 октября.
Королевский театр был вынужден в марте закрыться для посетителей из-за пандемии. До конца года все постановки отменены.
Помимо продажи картины, руководство также рассчитывает снизить цены на билеты, обратиться за помощью к широкой общественности (объявить сбор средств) и получить государственную поддержку, сообщает The Guardian.
Дэвида Хокни проинформировали о решении продать его картину.
"У нас хорошие отношения, но художнику не нравится, когда его работы попадают на аукцион", — поделился Бирд, добавив, что театр сейчас находится в такой же сложной ситуации, как и после Второй Мировой войны.
Дэвиду Хокни 82 года, он считается одним из самых дорогих ныне живущих художников. Его "Бассейн с двумя фигурами" был продан в 2018 году на Christie’s за 90,3 миллиона долларов.
Британский художник Дэвид Хокни на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
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