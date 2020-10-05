https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578220318.html

Онлайн-конференция 1-го зампреда ГД РФ А. Жукова о бюджете 2021–23

6 октября в 17:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию первого заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Александра ЖУКОВА, посвященную законопроекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2020-10-05T13:32

2020-10-05T13:32

2020-10-05T13:32

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201006/952928214.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Каковы основные показатели федерального бюджета? Финансированию каких сфер уделено наибольшее внимание? Какие источники покрытия дефицита предусмотрены? Как будет формироваться доходная база?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы