Онлайн-конференция 1-го зампреда ГД РФ А. Жукова о бюджете 2021–23
6 октября в 17:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию первого заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Александра ЖУКОВА, посвященную законопроекту о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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Каковы основные показатели федерального бюджета? Финансированию каких сфер уделено наибольшее внимание? Какие источники покрытия дефицита предусмотрены? Как будет формироваться доходная база?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Каковы основные показатели федерального бюджета? Финансированию каких сфер уделено наибольшее внимание? Какие источники покрытия дефицита предусмотрены? Как будет формироваться доходная база?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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