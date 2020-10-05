https://ria.ru/20201005/brafa-1578105232.html

Ярмарку искусства BRAFA перенесли на январь 2022 года из-за пандемии

Брюссельскую ярмарку искусства BRAFA из-за пандемии перенесли, 66-й по счету смотр пройдет в январе 2022 года, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 05.10.2020

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Брюссельскую ярмарку искусства BRAFA из-за пандемии перенесли, 66-й по счету смотр пройдет в январе 2022 года, сообщили в пресс-службе.BRAFA — традиционно первое крупное международное мероприятие в арт-календаре. Одним из аргументов принятого решения стало наступление осенне-зимнего периода, новые ограничения по перемещению между европейскими странами и усиление мер безопасности.“Безусловно, это было крайне непростое решение, — привели в пресс-службе слова президента BRAFA Харольд т’Кинт де Роденбеке. — Но для нас главное — не подвергать необоснованному риску наших посетителей и участников. Наши участники рвались продолжать работу, свой приезд подтвердили почти все. Однако мы осознаем, что существует немалая вероятность отмены ярмарки в последний момент. Мы пришли к выводу, что разумнее всего будет перенести ярмарку прямо сейчас”Ярмарка — очень крупное международное событие: из 130 участвующих галерей две трети приезжают в Брюссель из других стран. В прошлом году смотр посетило 68 тысяч человек.Новая ярмарка должна пройти с 23 по 30 января 2022 года.

https://ria.ru/20200127/1563870572.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, бельгия, музеи, брюссель, искусство