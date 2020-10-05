https://ria.ru/20201005/bishkek-1578296838.html

Против протестующих в Бишкеке применили водометы и слезоточивый газ

Ожесточенные стычки протестующих и милиции начались в центре Бишкека, силовики используют спецсредства, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:45

2020-10-05T18:45

2020-10-05T21:41

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Ожесточенные стычки протестующих и милиции начались в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>, силовики используют спецсредства, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Милиция оцепила подходы к центральной площади Ала-Тоо, протестующие начали бросать камни. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, подъехали водометы.Участники протестов рассредоточились, столкновения происходят по всему центру киргизской столицы. Силовики оттесняют митингующих, но те активно сопротивляются.В МВД республики заявили, что начать разгон митинга милицию вынудили агрессивные действия протестующих. Там подчеркнули, что сначала участники акции пытались перекрыть проспект Чуй, а затем начали ломать ворота здания парламента. В ведомстве призвали митингующих разойтись по домам.Как сообщили РИА Новости в Минздраве <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, двое сотрудников милиции получили травмы. Среди протестующих ранены 16 человек, их доставили в больницы.По данным <a href="https://ru.sputnik.kg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Кыргызстан</a>, ранение в ногу получил также один из лидеров партии "Ата Мекен" и депутат Жанар Акаев.В понедельник утром на площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Парламентские выборы прошли в Киргизии накануне. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.

https://ria.ru/20201005/bishkek-1578294753.html

https://ria.ru/20201005/granaty-1578277899.html

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Николай Ефимов в полку прибыло я так понимаю? 65

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестующие разбегаются от силовиков по улицам Бишкека Киргизия. Протестующие разбегаются от силовиков по улицам Бишкека. То тут то там вспышки с грохотом - милиция применяет светошумовые гранаты. 2020-10-05T18:45 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире