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https://ria.ru/20201005/bishkek-1578296838.html
Против протестующих в Бишкеке применили водометы и слезоточивый газ
Ожесточенные стычки протестующих и милиции начались в центре Бишкека, силовики используют спецсредства, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:45
2020-10-05T21:41
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Ожесточенные стычки протестующих и милиции начались в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>, силовики используют спецсредства, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Милиция оцепила подходы к центральной площади Ала-Тоо, протестующие начали бросать камни. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, подъехали водометы.Участники протестов рассредоточились, столкновения происходят по всему центру киргизской столицы. Силовики оттесняют митингующих, но те активно сопротивляются.В МВД республики заявили, что начать разгон митинга милицию вынудили агрессивные действия протестующих. Там подчеркнули, что сначала участники акции пытались перекрыть проспект Чуй, а затем начали ломать ворота здания парламента. В ведомстве призвали митингующих разойтись по домам.Как сообщили РИА Новости в Минздраве <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, двое сотрудников милиции получили травмы. Среди протестующих ранены 16 человек, их доставили в больницы.По данным <a href="https://ru.sputnik.kg" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Кыргызстан</a>, ранение в ногу получил также один из лидеров партии "Ата Мекен" и депутат Жанар Акаев.В понедельник утром на площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Парламентские выборы прошли в Киргизии накануне. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
https://ria.ru/20201005/bishkek-1578294753.html
https://ria.ru/20201005/granaty-1578277899.html
Пора уже создавать международный центр противодействия майданным технологиям. Обмениваться оперативным опытом и военно-технической помощью.
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в полку прибыло я так понимаю?
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бишкек
киргизия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Протестующие разбегаются от силовиков по улицам Бишкека
Киргизия. Протестующие разбегаются от силовиков по улицам Бишкека. То тут то там вспышки с грохотом - милиция применяет светошумовые гранаты.
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протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире

Против протестующих в Бишкеке применили водометы и слезоточивый газ

18:45 05.10.2020 (обновлено: 21:41 05.10.2020)
 
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БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости. Ожесточенные стычки протестующих и милиции начались в центре Бишкека, силовики используют спецсредства, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Милиция оцепила подходы к центральной площади Ала-Тоо, протестующие начали бросать камни. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, подъехали водометы.
Участники протестов рассредоточились, столкновения происходят по всему центру киргизской столицы. Силовики оттесняют митингующих, но те активно сопротивляются.
В МВД республики заявили, что начать разгон митинга милицию вынудили агрессивные действия протестующих. Там подчеркнули, что сначала участники акции пытались перекрыть проспект Чуй, а затем начали ломать ворота здания парламента. В ведомстве призвали митингующих разойтись по домам.
Как сообщили РИА Новости в Минздраве Киргизии, двое сотрудников милиции получили травмы. Среди протестующих ранены 16 человек, их доставили в больницы.
По данным Sputnik Кыргызстан, ранение в ногу получил также один из лидеров партии "Ата Мекен" и депутат Жанар Акаев.
Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке. Стоп-кадр прямого эфира - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 18:39
В Бишкеке ранили одного из лидеров партии "Ата Мекен"
В понедельник утром на площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Парламентские выборы прошли в Киргизии накануне. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке. Стоп-кадр прямого эфира - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 17:40
В Бишкеке милиция оттеснила митингующих от Белого дома
 
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