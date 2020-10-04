https://ria.ru/20201004/zagryaznenie-1578166850.html

Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории Тихого океана. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T01:08

2020-10-04T01:08

2020-10-04T01:22

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

тихий океан

следственный комитет россии (ск рф)

москва

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>.Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> начали проверки.<a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank">Солодов</a> также отметил, что объективный, всесторонний анализ ситуации будет дан различными службами в рамках своей компетенции."Сегодня будут забраны дополнительные анализы воды, будут взяты пробы песка... также проанализированы остатки рыб... Все это будет отправлено в Москву", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html

тихий океан

москва

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, следственный комитет россии (ск рф), москва, камчатский край, происшествия