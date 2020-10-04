Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
01:08 04.10.2020 (обновлено: 01:22 04.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории Тихого океана.
Ранее местные серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде - превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
"Сегодня с утра выехали на Халактырский пляж со всеми ответственными структурами... Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", - сказал Солодов в видео в своем Instagram.
Солодов также отметил, что объективный, всесторонний анализ ситуации будет дан различными службами в рамках своей компетенции.
"Сегодня будут забраны дополнительные анализы воды, будут взяты пробы песка... также проанализированы остатки рыб... Все это будет отправлено в Москву", - добавил глава региона.