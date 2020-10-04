https://ria.ru/20201004/moshenniki-1578166349.html

Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам

Если вас обманули мошенники при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги зависят от профессионализма сотрудников правоохранительных... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T02:01

2020-10-04T02:01

2020-10-04T02:01

алена зеленовская

мошенничество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148025/16/1480251619_0:229:4590:2811_1400x0_80_0_0_8ce3316f1fc0015b95a0758d0b7e61d4.jpg

<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Если вас обманули <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенники</a> при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги зависят от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Действовать надо "по горячим следам", обратившись в полицию как можно быстрее, а вот просить банк отменить транзакцию смысла не имеет, рассказала агентству "<a href="https://1prime.ru/" target="_blank">Прайм</a>" руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская.По ее словам, если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет ничего сделать. Если мошенники получили информацию о любых данных карты (номер, пин-код, СVV-код, код подтверждения операции), то шансы вернуть похищенные деньги путем отмены транзакции, обратившись в банк, равны нулю.

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена зеленовская, мошенничество, общество