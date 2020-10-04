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https://ria.ru/20201004/moshenniki-1578166349.html
Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
Если вас обманули мошенники при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги зависят от профессионализма сотрудников правоохранительных... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T02:01
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алена зеленовская
мошенничество
общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Если вас обманули <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенники</a> при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги зависят от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Действовать надо "по горячим следам", обратившись в полицию как можно быстрее, а вот просить банк отменить транзакцию смысла не имеет, рассказала агентству "<a href="https://1prime.ru/" target="_blank">Прайм</a>" руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская.По ее словам, если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет ничего сделать. Если мошенники получили информацию о любых данных карты (номер, пин-код, СVV-код, код подтверждения операции), то шансы вернуть похищенные деньги путем отмены транзакции, обратившись в банк, равны нулю.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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алена зеленовская, мошенничество, общество

Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам

02:01 04.10.2020
 
© Fotolia / oatawaДевушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Fotolia / oatawa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Если вас обманули мошенники при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги зависят от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Действовать надо "по горячим следам", обратившись в полицию как можно быстрее, а вот просить банк отменить транзакцию смысла не имеет, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская.
По ее словам, если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет ничего сделать. Если мошенники получили информацию о любых данных карты (номер, пин-код, СVV-код, код подтверждения операции), то шансы вернуть похищенные деньги путем отмены транзакции, обратившись в банк, равны нулю.
 
Чат5
Алена ЗеленовскаяМошенничествоОбщество
 
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