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https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578187440.html
Замгубернатора Челябинской области Анатолий Векшин заболел COVID-19
Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин сообщил, что заболел новой коронавирусной инфекцией, у него 35% поражения легких, он находится в... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T17:34
2020-10-04T17:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
челябинская область
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости.</strong> Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин сообщил, что заболел новой коронавирусной инфекцией, у него 35% поражения легких, он находится в медицинском учреждении."Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам областной клинической больницы N3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония", - написал Векшин на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/anatoly.vekshin/posts/3095112807260715" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он добавил, что, по его опыту, коронавирус - это "не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь". "Не слушайте тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности. Внимательно соблюдайте все меры предосторожности, а самое главное, берегите родных в преклонном возрасте", - уточнил он.Как сообщалось, в сентябре первый замгубернатора <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> Виктор Мамин ушел на самоизоляцию после диагностирования новой коронавирусной инфекции у его супруги.По данным минздрава региона, на утро 4 октября в области подтверждены 17 106 случаев заболевания COVID-19 (плюс 94 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьники - 7 человек). За прошедшие сутки выписаны 30 человек, всего 12 973 пациента выздоровели и выписаны из больниц. В регионе до 18 октября продлен режим повышенной готовности.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинская область

Замгубернатора Челябинской области Анатолий Векшин заболел COVID-19

17:34 04.10.2020
 
© Фото : Правительство Челябинской областиЗаместитель Губернатора Челябинской области Анатолий Векшин
Заместитель Губернатора Челябинской области Анатолий Векшин - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : Правительство Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин сообщил, что заболел новой коронавирусной инфекцией, у него 35% поражения легких, он находится в медицинском учреждении.
"Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам областной клинической больницы N3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония", - написал Векшин на своей странице в Facebook.
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Он добавил, что, по его опыту, коронавирус - это "не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь". "Не слушайте тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности. Внимательно соблюдайте все меры предосторожности, а самое главное, берегите родных в преклонном возрасте", - уточнил он.
Как сообщалось, в сентябре первый замгубернатора Челябинской области Виктор Мамин ушел на самоизоляцию после диагностирования новой коронавирусной инфекции у его супруги.
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По данным минздрава региона, на утро 4 октября в области подтверждены 17 106 случаев заболевания COVID-19 (плюс 94 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьники - 7 человек). За прошедшие сутки выписаны 30 человек, всего 12 973 пациента выздоровели и выписаны из больниц. В регионе до 18 октября продлен режим повышенной готовности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧелябинская область
 
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