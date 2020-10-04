https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578187440.html

Замгубернатора Челябинской области Анатолий Векшин заболел COVID-19

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин сообщил, что заболел новой коронавирусной инфекцией, у него 35% поражения легких, он находится в... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T17:34

2020-10-04T17:34

2020-10-04T17:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

челябинская область

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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости.</strong> Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин сообщил, что заболел новой коронавирусной инфекцией, у него 35% поражения легких, он находится в медицинском учреждении."Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам областной клинической больницы N3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония", - написал Векшин на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/anatoly.vekshin/posts/3095112807260715" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он добавил, что, по его опыту, коронавирус - это "не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь". "Не слушайте тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности. Внимательно соблюдайте все меры предосторожности, а самое главное, берегите родных в преклонном возрасте", - уточнил он.Как сообщалось, в сентябре первый замгубернатора <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> Виктор Мамин ушел на самоизоляцию после диагностирования новой коронавирусной инфекции у его супруги.По данным минздрава региона, на утро 4 октября в области подтверждены 17 106 случаев заболевания COVID-19 (плюс 94 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьники - 7 человек). За прошедшие сутки выписаны 30 человек, всего 12 973 пациента выздоровели и выписаны из больниц. В регионе до 18 октября продлен режим повышенной готовности.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html

https://ria.ru/20201004/neandertaltsy-1578185066.html

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинская область