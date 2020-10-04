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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201004/koronavirus-1578172694.html
В России за сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 107 человек с COVID-19, за все время — 21 358 сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:43
2020-10-04T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">РФ</a> умерли 107 человек с COVID-19, за все время — 21 358 сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом

10:43 04.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За сутки в РФ умерли 107 человек с COVID-19, за все время — 21 358 сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 107 летальных случаев... За весь период по России умерло 21 358 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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