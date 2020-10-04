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https://ria.ru/20201004/kaliforniya-1578115178.html
В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
Знаменитые калифорнийские деревья Джошуа могут в ближайшее время объявить находящимися под угрозой исчезновения, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T00:56
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Знаменитые калифорнийские деревья Джошуа могут в ближайшее время объявить находящимися под угрозой исчезновения, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/california-joshua-tree-protected" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet. Эти растения, которые существуют на Земле 2,5-миллиона лет, могут стать первыми, получившими защиту в соответствии с Калифорнийским законом об исчезающих видах (CESA). Центр биологического разнообразия подал петицию об их защите, поскольку исследования показали, что их нынешняя среда обитания становится все менее жизнеспособной из-за изменения климата.Растущее в пустыне Мохаве, скрученное, остроконечное дерево Джошуа (Yucca brevifolia) является суккулентом. Оно принимает множество различных форм. Эти растения являются важной частью экосистемы, обеспечивая условия жизни для многочисленных птиц, млекопитающих, насекомых и ящериц. Однако исследования показали, что из-за изменения климата к концу века только 0,02 процента нынешней среды обитания дерева в Национальном парке Джошуа-Три останутся пригодными для него. Так как становится жарче, у этих растений уменьшается способность к размножению. Другая проблема заключается в том, что некоторые травы в пустыне стали все чаще при возгорании переносить огонь с дерева на дерево. Учитывая эти угрозы, Калифорнийская комиссия по рыбе и дичи (The California Fish and Game Commission) решила, что включение дерева Джошуа в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с CESA может быть оправдано. Если это произойдет, то нельзя будет повреждать, удалять или вырубать эти растения без специального разрешения.
https://ria.ru/20200904/italiya-1576787785.html
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туризм, туристы, новости - туризм, калифорния, сша

В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа

00:56 04.10.2020 (обновлено: 01:02 04.10.2020)
 
© AP Photo / Jae C. HongДерево Джошуа в Национальном парке "Joshua Tree" в Калифорни
Дерево Джошуа в Национальном парке Joshua Tree в Калифорни - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Знаменитые калифорнийские деревья Джошуа могут в ближайшее время объявить находящимися под угрозой исчезновения, сообщает Lonely Planet.
Эти растения, которые существуют на Земле 2,5-миллиона лет, могут стать первыми, получившими защиту в соответствии с Калифорнийским законом об исчезающих видах (CESA). Центр биологического разнообразия подал петицию об их защите, поскольку исследования показали, что их нынешняя среда обитания становится все менее жизнеспособной из-за изменения климата.
Растущее в пустыне Мохаве, скрученное, остроконечное дерево Джошуа (Yucca brevifolia) является суккулентом. Оно принимает множество различных форм. Эти растения являются важной частью экосистемы, обеспечивая условия жизни для многочисленных птиц, млекопитающих, насекомых и ящериц. Однако исследования показали, что из-за изменения климата к концу века только 0,02 процента нынешней среды обитания дерева в Национальном парке Джошуа-Три останутся пригодными для него.
Так как становится жарче, у этих растений уменьшается способность к размножению. Другая проблема заключается в том, что некоторые травы в пустыне стали все чаще при возгорании переносить огонь с дерева на дерево.
Учитывая эти угрозы, Калифорнийская комиссия по рыбе и дичи (The California Fish and Game Commission) решила, что включение дерева Джошуа в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с CESA может быть оправдано. Если это произойдет, то нельзя будет повреждать, удалять или вырубать эти растения без специального разрешения.
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