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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578180155.html
Боррель осудил сокращение числа дипломатов из Польши и Литвы в Белоруссии
Требование сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в Белоруссии противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти, говорится в... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T14:10
2020-10-04T14:29
протесты в белоруссии
жозеп боррель
евросоюз
польша
белоруссия
литва
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Требование сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>."Требования белорусских властей отозвать послов <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литвы </a>и значительно сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы безосновательно и вызывает сожаление. Это не соответствует логике диалога и еще больше изолирует власти в Минске", - указывается в документе.Боррель отметил, что "действия властей Белоруссии против конкретных членов ЕС не подорвут европейское единство". По его словам, это единство "было подтверждено во время европейского саммита 1 октября, когда все члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, отпустить политзаключенных, уважать свободу СМИ и гражданского общества, начать инклюзивный нацдиалог". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
Это межгосударственные терки, чего Боррель указывает Белоруссии. ЕС что-ли назначал в Белоруссию дипломатов. Белорусам этому Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности необходмио выразить ноту по поводу вмешательства их членов во внутренние дела Белоруссии, попыток свержения законноизбранной власти и принятия санкционных действий по отношению к этим странам!
91
Меньше будут на "торжественные" мероприятия оппозиции гулять.
17
4
польша
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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жозеп боррель, евросоюз, польша, белоруссия, литва, в мире

Боррель осудил сокращение числа дипломатов из Польши и Литвы в Белоруссии

14:10 04.10.2020 (обновлено: 14:29 04.10.2020)
 
© REUTERS / Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© REUTERS / Olivier Hoslet
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Требование сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в Белоруссии противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Требования белорусских властей отозвать послов Польши и Литвы и значительно сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы безосновательно и вызывает сожаление. Это не соответствует логике диалога и еще больше изолирует власти в Минске", - указывается в документе.
Боррель отметил, что "действия властей Белоруссии против конкретных членов ЕС не подорвут европейское единство". По его словам, это единство "было подтверждено во время европейского саммита 1 октября, когда все члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, отпустить политзаключенных, уважать свободу СМИ и гражданского общества, начать инклюзивный нацдиалог".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельЕвросоюзПольшаБелоруссияЛитваВ мире
 
Политика
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