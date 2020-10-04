https://ria.ru/20201004/belorussiya-1578180155.html

Боррель осудил сокращение числа дипломатов из Польши и Литвы в Белоруссии

Требование сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в Белоруссии противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти, говорится в... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T14:10

2020-10-04T14:10

2020-10-04T14:29

протесты в белоруссии

жозеп боррель

евросоюз

польша

белоруссия

литва

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости.</strong> Требование сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>."Требования белорусских властей отозвать послов <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литвы </a>и значительно сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы безосновательно и вызывает сожаление. Это не соответствует логике диалога и еще больше изолирует власти в Минске", - указывается в документе.Боррель отметил, что "действия властей Белоруссии против конкретных членов ЕС не подорвут европейское единство". По его словам, это единство "было подтверждено во время европейского саммита 1 октября, когда все члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, отпустить политзаключенных, уважать свободу СМИ и гражданского общества, начать инклюзивный нацдиалог". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

Homa Brut2020 Это межгосударственные терки, чего Боррель указывает Белоруссии. ЕС что-ли назначал в Белоруссию дипломатов. Белорусам этому Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности необходмио выразить ноту по поводу вмешательства их членов во внутренние дела Белоруссии, попыток свержения законноизбранной власти и принятия санкционных действий по отношению к этим странам! 91

perpedul Меньше будут на "торжественные" мероприятия оппозиции гулять. 17

4

польша

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, польша, белоруссия, литва, в мире