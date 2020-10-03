https://ria.ru/20201003/zagryaznenie-1578155074.html

Губернатор Камчатки пообещал объехать побережье с загрязненной водой

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов планирует объехать Халактырский пляж и бухту Лагерная, где загрязнена вода. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T16:38

2020-10-03T16:38

2020-10-03T17:21

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатского края</a> Владимир Солодов планирует объехать Халактырский пляж и бухту Лагерная, где загрязнена вода."Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся пробы на анализ, но пока ситуация противоречивая. Мы завтра с 07:30 <…> со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем в 12:00 мы снова вернемся на Халактырку", — сказал он в видео, которое опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/vv_solodov/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Губернатор пригласил присоединиться к этой поездке представителей СМИ, блогеров, экологов, серферов и всех небезразличных людей. "На месте обсудить сложившуюся ситуацию, прямо из первых уст доложить о результатах проб и тех анализах, которые мы ждем, и наметить пути решения", — добавил он.На этой неделе местные серферы рассказали, что в районе Халактырского пляжа вода изменила цвет, а у них опухали глаза и было раздражение на коже. На самом пляже, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей обнаружили мертвых морских животных.Специалисты установили, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 3,6 раза, фенолов — в два раза. По данным краевого Минприроды, речь может идти о загрязнении воды нефтепродуктами, предположительно техническим маслом. Следственный комитет проводит проверку.

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, камчатский край, общество