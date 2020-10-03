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Губернатор Камчатки пообещал объехать побережье с загрязненной водой
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов планирует объехать Халактырский пляж и бухту Лагерная, где загрязнена вода. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:38
2020-10-03T17:21
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатского края</a> Владимир Солодов планирует объехать Халактырский пляж и бухту Лагерная, где загрязнена вода."Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся пробы на анализ, но пока ситуация противоречивая. Мы завтра с 07:30 &lt;…&gt; со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем в 12:00 мы снова вернемся на Халактырку", — сказал он в видео, которое опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/vv_solodov/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Губернатор пригласил присоединиться к этой поездке представителей СМИ, блогеров, экологов, серферов и всех небезразличных людей. "На месте обсудить сложившуюся ситуацию, прямо из первых уст доложить о результатах проб и тех анализах, которые мы ждем, и наметить пути решения", — добавил он.На этой неделе местные серферы рассказали, что в районе Халактырского пляжа вода изменила цвет, а у них опухали глаза и было раздражение на коже. На самом пляже, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей обнаружили мертвых морских животных.Специалисты установили, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 3,6 раза, фенолов — в два раза. По данным краевого Минприроды, речь может идти о загрязнении воды нефтепродуктами, предположительно техническим маслом. Следственный комитет проводит проверку.
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578151862.html
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html
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камчатский край
РИА Новости
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РИА Новости
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, камчатский край, общество

Губернатор Камчатки пообещал объехать побережье с загрязненной водой

16:38 03.10.2020 (обновлено: 17:21 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов планирует объехать Халактырский пляж и бухту Лагерная, где загрязнена вода.
"Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся пробы на анализ, но пока ситуация противоречивая. Мы завтра с 07:30 <…> со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем в 12:00 мы снова вернемся на Халактырку", — сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.
Пляж на Камчатке, где вода была загрязнена нефтепродуктами. Видео Росприроднадзора - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Росприроднадзор опубликовал видео с Халактырского пляжа на Камчатке
Губернатор пригласил присоединиться к этой поездке представителей СМИ, блогеров, экологов, серферов и всех небезразличных людей.
"На месте обсудить сложившуюся ситуацию, прямо из первых уст доложить о результатах проб и тех анализах, которые мы ждем, и наметить пути решения", — добавил он.
На этой неделе местные серферы рассказали, что в районе Халактырского пляжа вода изменила цвет, а у них опухали глаза и было раздражение на коже. На самом пляже, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабьей обнаружили мертвых морских животных.
Специалисты установили, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 3,6 раза, фенолов — в два раза. По данным краевого Минприроды, речь может идти о загрязнении воды нефтепродуктами, предположительно техническим маслом.
Следственный комитет проводит проверку.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовКамчатский крайОбщество
 
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