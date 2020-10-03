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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201003/zaderzhanie-1578163286.html
В Минске 11 человек задержали на акции протеста
За участие в несанкционированной акции протеста в Минске задержали 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T21:19
2020-10-03T22:06
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>За участие в несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> задержали 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Собеседник агентства уточнил, что журналистов среди задержанных нет.В субботу в Минске прошла несанкционированная акция, названная Telegram-каналами "женский демарш". В ее рамках девушки должны были ходить по проспекту Независимости и другим улицам белорусской столицы с цветами.Акции протеста, начавшиеся 9 августа после президентских выборов, на которых ЦИК объявил победителем <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, продолжаются до сих пор. Самые многочисленные проходят по выходным.Кроме того, свои мероприятия проводят сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201002/razgovor-1578109692.html
Мы бунтуем тк : мы против двойного налогообложения. Мы против постоянных девальваций( раз в пол года наша валюта обесценивается на треть). Мы хотим иметь доступ к информации чтобы можно было вовремя снять депозит перед девальвацией. Мы против прикрепления человека к месту работы, когда фактически работник не может перемещаться куда захочет. Мы против налога на безработных. Мы хотим разделения ветвей власти, чтобы каждый имел возможность защитить себя от произвола чиновников. Мы хотим чтобы власть слышала наши желания. (напр в минске украли деньги на ремонт водоснабжения). Мы хотим избирать президента, парламент, судей. Мы хотим иметь возможность в самореализации, на данный момент бизнес закрывают а тех кто его основал садят либо штрафуют. Мы хотим жить в мире с нашими соседями. Мы не хотим иметь во главе государства больного на голову тирана
72
Прекращайте уже эту грязную, подстекательско-мерзкую пропаганду: детей убивает, всё разворовал, олигарх, фашист, террорист. Кроме "засиделся" там ничего нет.
58
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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минск, белоруссия, в мире

В Минске 11 человек задержали на акции протеста

21:19 03.10.2020 (обновлено: 22:06 03.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За участие в несанкционированной акции протеста в Минске задержали 11 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Собеседник агентства уточнил, что журналистов среди задержанных нет.
В субботу в Минске прошла несанкционированная акция, названная Telegram-каналами "женский демарш". В ее рамках девушки должны были ходить по проспекту Независимости и другим улицам белорусской столицы с цветами.
Акции протеста, начавшиеся 9 августа после президентских выборов, на которых ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, продолжаются до сих пор. Самые многочисленные проходят по выходным.
Кроме того, свои мероприятия проводят сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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