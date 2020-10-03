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На Ставрополье задержали застрелившего водителя полицейского
Следователи на Ставрополье задержали полицейского, который во время задержания водителя выстрелил в него, после чего тот скончался, сообщает следственное... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:28
2020-10-03T12:28
следственный комитет россии (ск рф)
лермонтов
ставропольский край
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 3 окт - РИА Новости.</strong> Следователи на <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank">Ставрополье</a> задержали полицейского, который во время задержания водителя выстрелил в него, после чего тот скончался, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.Ранее сообщалось, что ночью 1 октября инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу <a href="http://ria.ru/location_Lermontov/" target="_blank" data-auto="true">Лермонтов</a> во время задержания не остановившегося на его требование водителя применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения 30-летний водитель автомобиля скончался на месте, отмечали в СК. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий". В ГУ МВД по региону сообщили о начале служебной проверки.
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лермонтов
ставропольский край
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), лермонтов, ставропольский край, происшествия

На Ставрополье задержали застрелившего водителя полицейского

12:28 03.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 3 окт - РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали полицейского, который во время задержания водителя выстрелил в него, после чего тот скончался, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что ночью 1 октября инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Лермонтов во время задержания не остановившегося на его требование водителя применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения 30-летний водитель автомобиля скончался на месте, отмечали в СК. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий". В ГУ МВД по региону сообщили о начале служебной проверки.
"Сейчас следователь СКР задержал полицейского, стрелявшего в гражданина. По результатам проведения с его участием следственных действий будет решён вопрос о переквалификации инкриминируемых ему деяний. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛермонтовСтавропольский крайПроисшествия
 
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