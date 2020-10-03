https://ria.ru/20201003/zaderzhanie-1578146614.html

На Ставрополье задержали застрелившего водителя полицейского

Следователи на Ставрополье задержали полицейского, который во время задержания водителя выстрелил в него, после чего тот скончался, сообщает следственное... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:28

2020-10-03T12:28

2020-10-03T12:28

следственный комитет россии (ск рф)

лермонтов

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_6b4ca52810b05aace2f6e60c84c9d3f9.jpg

<strong>ПЯТИГОРСК, 3 окт - РИА Новости.</strong> Следователи на <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank">Ставрополье</a> задержали полицейского, который во время задержания водителя выстрелил в него, после чего тот скончался, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.Ранее сообщалось, что ночью 1 октября инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу <a href="http://ria.ru/location_Lermontov/" target="_blank" data-auto="true">Лермонтов</a> во время задержания не остановившегося на его требование водителя применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения 30-летний водитель автомобиля скончался на месте, отмечали в СК. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий". В ГУ МВД по региону сообщили о начале служебной проверки.

2

лермонтов

ставропольский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), лермонтов, ставропольский край, происшествия