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В Рязанской области две женщины погибли при пожаре в частном доме
Тела двух женщин найдены при разборе завалов на месте пожара в доме в Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах региона. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:58
2020-10-03T15:58
2020-10-03T16:41
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Тела двух женщин найдены при разборе завалов на месте пожара в доме в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.Происшествие случилось в районе Клепиковский, деревне Ершовские Выселки.
рязанская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, происшествия