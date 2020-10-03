Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201003/pozhar-1578153440.html
В Рязанской области две женщины погибли при пожаре в частном доме
Тела двух женщин найдены при разборе завалов на месте пожара в доме в Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах региона. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:58
2020-10-03T16:41
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578154773_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_049f0ef42b639145bc4e87143d5cc455.jpg
<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Тела двух женщин найдены при разборе завалов на месте пожара в доме в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.Происшествие случилось в районе Клепиковский, деревне Ершовские Выселки.
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578154773_160:0:1120:720_1400x0_80_0_0_62b1481e46af64e84b4e823c9b9d7094.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязанская область, происшествия

В Рязанской области две женщины погибли при пожаре в частном доме

15:58 03.10.2020 (обновлено: 16:41 03.10.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Рязанской областиПожар в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района Рязянской области
Пожар в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района Рязянской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : СУСК РФ по Рязанской области
Пожар в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района Рязянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Тела двух женщин найдены при разборе завалов на месте пожара в доме в Рязанской области, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.
Происшествие случилось в районе Клепиковский, деревне Ершовские Выселки.
"Происходило загорание одноэтажного дома на шесть квартир по всей площади 15х30 метров (450 "квадратов" - ред.). В ходе разбора завалов после ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших женщин", - сказал собеседник агентства.
 
Обсудить0
Рязанская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие
02:03Заболевший COVID-19 Трамп обратился к американцам
02:02Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения
02:01Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
22:20Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
Лента новостейМолния