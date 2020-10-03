https://ria.ru/20201003/pogoda-1578141675.html
Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении в субботу
Погода в субботу в Москве будет теплая и сухая, атмосферное давление будем повышенным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:51
2020-10-03T09:51
2020-10-03T09:51
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Погода в субботу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет теплая и сухая, атмосферное давление будем повышенным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Он отметил, что будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, это выше нормы примерно на 10 миллиметров. Относительная влажность в середине дня - около 45%.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество