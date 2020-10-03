Горбачев не мог предотвратить объединения Германии, заявили в бундестаге
10:41 03.10.2020 (обновлено: 15:12 03.10.2020)
© AP Photo / Bernd von JutrczenkaГрегор Гизи глава фракции "левых" в бундестаге
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. Позиция Москвы по поводу воссоединения Германии постоянно менялась, но в феврале 1990 года решение было принято, рассказал в интервью РИА Новости известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (правопреемницы правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии), один из лидеров партии "Левые", депутат бундестага Грегор Гизи.
"Это было очень быстро меняющееся время. В середине декабря 1989 года Горбачев сказал, что если он сдаст СЕПГ, то он сдаст ГДР, а если он сдаст ГДР, то сдаст и СССР. Первого февраля 1990 года я был у него, и он сказал мне, что немецкое единство близко и он не может этого больше предотвратить. Думаю, у Горбачева были хорошие политические идеи, но его проблема состояла в том, что он ничего не мог придумать для экономики", — сказал политик.
Он добавил, что немцы до сих пор с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву — это единственный бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, который был почетным гражданином Западного Берлина и после воссоединения — просто Берлина.
Говоря о воссоединении Германии, Гизи отметил, что поддержка Москвы имела решающее значение.
"Без согласия СССР воссоединение бы не состоялось. Из-за ГДР никто бы не стал вести третью мировую войну. В этой связи решающее значение имело то, что Горбачев поддержал воссоединение. <...> Я хочу сказать, что СССР внес большой вклад в то, чтобы воссоединение состоялось", — сказал политик.
Сегодня Германия в 30-й раз отмечает национальный праздник — День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика прекратила существование — по договору от 31 августа 1990 года, ее территорию включили в состав ФРГ и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург — Переднюю Померанию, Саксонию, Саксонию-Анхальт и Тюрингию.
В сентябре 1990-го главы МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который гарантировал будущему германскому государству суверенитет. Исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства Советского Союза.