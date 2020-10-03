Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578143170.html
Горбачев не мог предотвратить объединения Германии, заявили в бундестаге
Позиция Москвы по поводу воссоединения Германии постоянно менялась, но в феврале 1990 года решение было принято, рассказал в интервью РИА Новости известный... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:41
2020-10-03T15:12
грегор гизи
саксония-анхальт
германская демократическая республика (гдр)
мид германии
михаил горбачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102352/83/1023528302_0:371:3958:2597_1400x0_80_0_0_d4208e31d64d40978303129fcbad3c38.jpg
<strong>БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Позиция Москвы по поводу воссоединения <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> постоянно менялась, но в феврале 1990 года решение было принято, рассказал в интервью РИА Новости известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (правопреемницы правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии), один из лидеров партии "Левые", депутат бундестага <a href="http://ria.ru/person_Gregor_Gizi/" target="_blank" data-auto="true">Грегор Гизи</a>.Он добавил, что немцы до сих пор с большим уважением относятся к <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Горбачеву</a> — это единственный бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, который был почетным гражданином Западного Берлина и после воссоединения — просто Берлина. Говоря о воссоединении Германии, Гизи отметил, что поддержка Москвы имела решающее значение.Сегодня Германия в 30-й раз отмечает национальный праздник — День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика прекратила существование — по договору от 31 августа 1990 года, ее территорию включили в состав ФРГ и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург — Переднюю Померанию, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксонию</a>, Саксонию-Анхальт и Тюрингию.В сентябре 1990-го главы МИД ФРГ, ГДР, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, США, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который гарантировал будущему германскому государству суверенитет. Исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства Советского Союза. <strong><em><a href="https://ria.ru/20201003/germaniya-1578120848.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html
https://ria.ru/20201003/germaniya-1578138910.html
он и не пытался предотвратить. А вот ПОЛУЧИТЬ мог многое... Тогдашний канцлер ФРГ много планировал ЗАПЛАТИТЬ СССР за объединение. Но Горбаче - душка - БЕСПЛАТНО отпустил
41
Горбачев предатель Родины!!! С него началось то, что мы сейчас имеем..
16
9
саксония-анхальт
германская демократическая республика (гдр)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/102352/83/1023528302_446:0:3958:2634_1400x0_80_0_0_0cc142e3167f53745bb8dbc16327db8c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грегор гизи, саксония-анхальт, германская демократическая республика (гдр), мид германии, михаил горбачев, сша, в мире

Горбачев не мог предотвратить объединения Германии, заявили в бундестаге

10:41 03.10.2020 (обновлено: 15:12 03.10.2020)
 
© AP Photo / Bernd von JutrczenkaГрегор Гизи глава фракции "левых" в бундестаге
Грегор Гизи глава фракции левых в бундестаге - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. Позиция Москвы по поводу воссоединения Германии постоянно менялась, но в феврале 1990 года решение было принято, рассказал в интервью РИА Новости известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (правопреемницы правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии), один из лидеров партии "Левые", депутат бундестага Грегор Гизи.

"Это было очень быстро меняющееся время. В середине декабря 1989 года Горбачев сказал, что если он сдаст СЕПГ, то он сдаст ГДР, а если он сдаст ГДР, то сдаст и СССР. Первого февраля 1990 года я был у него, и он сказал мне, что немецкое единство близко и он не может этого больше предотвратить. Думаю, у Горбачева были хорошие политические идеи, но его проблема состояла в том, что он ничего не мог придумать для экономики", — сказал политик.

Флаги у рейхстага во время объединения ГДР и ФРГ - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 08:00
"Это не помойка истории". Кто в Германии ностальгирует по ГДР
Он добавил, что немцы до сих пор с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву — это единственный бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, который был почетным гражданином Западного Берлина и после воссоединения — просто Берлина.
Говоря о воссоединении Германии, Гизи отметил, что поддержка Москвы имела решающее значение.
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 07:20
В бундестаге рассказали, кому немцы обязаны своим воссоединением

"Без согласия СССР воссоединение бы не состоялось. Из-за ГДР никто бы не стал вести третью мировую войну. В этой связи решающее значение имело то, что Горбачев поддержал воссоединение. <...> Я хочу сказать, что СССР внес большой вклад в то, чтобы воссоединение состоялось", — сказал политик.

Сегодня Германия в 30-й раз отмечает национальный праздник — День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика прекратила существование — по договору от 31 августа 1990 года, ее территорию включили в состав ФРГ и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург — Переднюю Померанию, Саксонию, Саксонию-Анхальт и Тюрингию.
В сентябре 1990-го главы МИД ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который гарантировал будущему германскому государству суверенитет. Исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства Советского Союза.
Читайте полный текст интервью >>
 
Обсудить9
Грегор ГизиСаксония-АнхальтГерманская Демократическая Республика (ГДР)МИД ГерманииМихаил ГорбачевСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07СМИ сообщило о вооруженном нападении на бар в Мехико, есть погибшие
02:03Заболевший COVID-19 Трамп обратился к американцам
02:02Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения
02:01Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
02:00В Роспотребнадзоре предупредили об опасности женских сумок
01:49Источник сообщил о вероятной гибели пяти военных при взрыве в Афганистане
01:14Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
01:08Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения воды
00:56В Калифорнии могут исчезнуть знаменитые деревья Джошуа
00:49Лидер НКР рассказал об улучшении позиций армии Карабаха
00:41В работе Telegram произошел сбой
00:33Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
00:18Лидер республиканцев в сенате США рассказал о самочувствии Трампа
23:53Пашинян заявил Меркель об участии Турции и наемников в боях в Карабахе
23:41В Баку заявили об уничтожении четырех армянских танков в Карабахе
23:39В Британии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
23:21В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о миротворцах в Карабахе
23:04В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
22:35В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения
22:20Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России
Лента новостейМолния