https://ria.ru/20201003/obedinenie-1578143170.html

Горбачев не мог предотвратить объединения Германии, заявили в бундестаге

Позиция Москвы по поводу воссоединения Германии постоянно менялась, но в феврале 1990 года решение было принято, рассказал в интервью РИА Новости известный... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T10:41

2020-10-03T10:41

2020-10-03T15:12

грегор гизи

саксония-анхальт

германская демократическая республика (гдр)

мид германии

михаил горбачев

сша

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Позиция Москвы по поводу воссоединения <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> постоянно менялась, но в феврале 1990 года решение было принято, рассказал в интервью РИА Новости известный немецкий политик, бывший глава Партии демократического социализма (правопреемницы правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии), один из лидеров партии "Левые", депутат бундестага <a href="http://ria.ru/person_Gregor_Gizi/" target="_blank" data-auto="true">Грегор Гизи</a>.Он добавил, что немцы до сих пор с большим уважением относятся к <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Горбачеву</a> — это единственный бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, который был почетным гражданином Западного Берлина и после воссоединения — просто Берлина. Говоря о воссоединении Германии, Гизи отметил, что поддержка Москвы имела решающее значение.Сегодня Германия в 30-й раз отмечает национальный праздник — День немецкого единства. В полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика прекратила существование — по договору от 31 августа 1990 года, ее территорию включили в состав ФРГ и действие западногерманского Основного закона распространилось на новые федеральные земли: Бранденбург, Мекленбург — Переднюю Померанию, <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксонию</a>, Саксонию-Анхальт и Тюрингию.В сентябре 1990-го главы МИД ФРГ, ГДР, <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, США, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который гарантировал будущему германскому государству суверенитет. Исторически спорные вопросы удалось быстро согласовать в том числе благодаря уступчивости руководства Советского Союза. <strong><em><a href="https://ria.ru/20201003/germaniya-1578120848.html">Читайте полный текст интервью >></a></em></strong>

https://ria.ru/20201003/nostalgiya-1578126896.html

https://ria.ru/20201003/germaniya-1578138910.html

Ольга Занкова он и не пытался предотвратить. А вот ПОЛУЧИТЬ мог многое... Тогдашний канцлер ФРГ много планировал ЗАПЛАТИТЬ СССР за объединение. Но Горбаче - душка - БЕСПЛАТНО отпустил 41

Вячеслав Смирнов Горбачев предатель Родины!!! С него началось то, что мы сейчас имеем.. 16

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саксония-анхальт

германская демократическая республика (гдр)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грегор гизи, саксония-анхальт, германская демократическая республика (гдр), мид германии, михаил горбачев, сша, в мире