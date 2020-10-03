https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578143539.html
В России за сутки выявили 9859 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 9859 случаев COVID-19, 174 человека умерли, 5563 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:52
2020-10-03T10:52
2020-10-03T12:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> выявили 9859 случаев COVID-19, 174 человека умерли, 5563 выписались из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом у 2680 человек (27,2 процента) инфекция протекает без симптомов.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2884. В Санкт-Петербурге выявили 358 инфицированных, в Подмосковье — 259, в Ростовской области — 219, в Нижегородской — 199, в Воронежской — 177, в Кемеровской — 168, в Свердловской — 165.Минимальные значения отмечены в Ненецком автономном округе, где за сутки зарегистрировали одного инфицированного, на Чукотке, где их трое, и в Чечне, где заболевших шестеро.Накануне сообщалось о 9412 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,8 процента.Общее число инфицированных в России достигло 1 204 502. Умерли за все время с начала пандемии 21 251 человек, выздоровели — 975 859.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным ВОЗ</a>, во всем мире насчитывается 34,1 миллиона случаев COVID-19, более миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 7,1 миллиона, далее следуют Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Испания, Аргентина, Мексика и ЮАР.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201003/lekarstva-1578140284.html
Антивирус
Да достали! Других болезней больше нет?
42
Grf
Власти не могут заставить народ носить маски? Думают, что будет проще закрывать предприятия на карантин. Ну-ну. Их же народ и обвинит в экономическом кризисе.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество