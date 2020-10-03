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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578143516.html
В Москве выявили 2884 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 2884 за сутки, в Санкт-Петербурге - 358, в Подмосковье - 259, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:52
2020-10-03T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 2884 за сутки, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 358, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 259, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 2884 новых случая COVID-19

10:52 03.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 2884 за сутки, в Санкт-Петербурге - 358, в Подмосковье - 259, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2884, 2. Санкт-Петербург - 358, 3. Московская область - 259", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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