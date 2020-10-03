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https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578142773.html
На Соломоновых островах выявили первый случай COVID-19
Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Соломоновых Островах, сообщил премьер-министр страны Манассе Согаваре. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:27
2020-10-03T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
соломоновы острова
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Первый случай заражения коронавирусом выявлен на <a href="http://ria.ru/location_Solomon_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Соломоновых Островах</a>, сообщил премьер-министр страны Манассе Согаваре.Отмечается, что инфекция была обнаружена в ходе обычного теста, когда студент прилетел в столицу страны Хониару. При этом характерных для коронавируса симптомов выявлено не было. По словам премьер-министра, до отлета на Соломоновы Острова тест студента на COVID-19 был отрицательным.На данный момент министерство здравоохранения страны отслеживает контакты заболевшего. Согаваре подчеркнул, что о введении карантина в стране пока речи не идет.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092486.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, соломоновы острова, в мире

На Соломоновых островах выявили первый случай COVID-19

10:27 03.10.2020
 
© Flickr / Jenny ScottСоломоновы острова
Соломоновы острова - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Flickr / Jenny Scott
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Соломоновых Островах, сообщил премьер-министр страны Манассе Согаваре.
"Теперь у нас есть первый случай COVID-19. Заразившийся – студент, прилетевший на вывозном рейсе из Филиппин. Мне тяжело об этом говорить: мы утратили статус страны, свободной от коронавируса", - заявил Согаваре во время пресс-конференции, трансляцию которой вела местная телерадиовещательная корпорация SIBC News.
Отмечается, что инфекция была обнаружена в ходе обычного теста, когда студент прилетел в столицу страны Хониару. При этом характерных для коронавируса симптомов выявлено не было. По словам премьер-министра, до отлета на Соломоновы Острова тест студента на COVID-19 был отрицательным.
На данный момент министерство здравоохранения страны отслеживает контакты заболевшего. Согаваре подчеркнул, что о введении карантина в стране пока речи не идет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Соломоновы островаВ мире
 
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