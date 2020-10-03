https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578142773.html

На Соломоновых островах выявили первый случай COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Соломоновых Островах, сообщил премьер-министр страны Манассе Согаваре. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T10:27

2020-10-03T10:27

2020-10-03T10:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

соломоновы острова

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Первый случай заражения коронавирусом выявлен на <a href="http://ria.ru/location_Solomon_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Соломоновых Островах</a>, сообщил премьер-министр страны Манассе Согаваре.Отмечается, что инфекция была обнаружена в ходе обычного теста, когда студент прилетел в столицу страны Хониару. При этом характерных для коронавируса симптомов выявлено не было. По словам премьер-министра, до отлета на Соломоновы Острова тест студента на COVID-19 был отрицательным.На данный момент министерство здравоохранения страны отслеживает контакты заболевшего. Согаваре подчеркнул, что о введении карантина в стране пока речи не идет.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092486.html

соломоновы острова

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, соломоновы острова, в мире