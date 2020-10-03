На Соломоновых островах выявили первый случай COVID-19
© Flickr / Jenny ScottСоломоновы острова
© Flickr / Jenny Scott
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Соломоновых Островах, сообщил премьер-министр страны Манассе Согаваре.
"Теперь у нас есть первый случай COVID-19. Заразившийся – студент, прилетевший на вывозном рейсе из Филиппин. Мне тяжело об этом говорить: мы утратили статус страны, свободной от коронавируса", - заявил Согаваре во время пресс-конференции, трансляцию которой вела местная телерадиовещательная корпорация SIBC News.
Отмечается, что инфекция была обнаружена в ходе обычного теста, когда студент прилетел в столицу страны Хониару. При этом характерных для коронавируса симптомов выявлено не было. По словам премьер-министра, до отлета на Соломоновы Острова тест студента на COVID-19 был отрицательным.
На данный момент министерство здравоохранения страны отслеживает контакты заболевшего. Согаваре подчеркнул, что о введении карантина в стране пока речи не идет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф