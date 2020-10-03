https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578142073.html
В России продлили лицензии в некоторых видах деятельности из-за COVID-19
Правительство России продлило срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельности для сохранения нормального функционирования организаций в... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:10
2020-10-03T10:10
2020-10-03T10:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> продлило срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельности для сохранения нормального функционирования организаций в условиях распространения коронавируса, сообщается пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение продлить срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельности. Это делается для того, чтобы сохранить нормальный режим работы организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и снизить возможные издержки", - говорится в сообщении.Так, деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и работа, связанная с применением взрывчатых материалов, будет возможна без переоформления лицензии до 1 января 2022 года.Кроме того, продлевается аттестация в области промышленной безопасности, а также по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и в сфере энергетики, она будет действовать до 1 июля 2021 года.До этой же даты откладываются проверки знаний в области охраны труда и требований по безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения.Постановление также предусматривает, что Минтранс во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по согласованию с профильными ведомствами может устанавливать особый порядок проведения предполётного медосмотра при выполнении особо важных рейсов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, правительство рф, общество
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Правительство России
продлило срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельности для сохранения нормального функционирования организаций в условиях распространения коронавируса, сообщается пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение продлить срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельности. Это делается для того, чтобы сохранить нормальный режим работы организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и снизить возможные издержки", - говорится в сообщении.
Так, деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и работа, связанная с применением взрывчатых материалов, будет возможна без переоформления лицензии до 1 января 2022 года.
Кроме того, продлевается аттестация в области промышленной безопасности, а также по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и в сфере энергетики, она будет действовать до 1 июля 2021 года.
До этой же даты откладываются проверки знаний в области охраны труда и требований по безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения.
Постановление также предусматривает, что Минтранс во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по согласованию с профильными ведомствами может устанавливать особый порядок проведения предполётного медосмотра при выполнении особо важных рейсов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф