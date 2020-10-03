https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578149506.html

Миронов призвал обследовать пострадавших при загрязнении на Камчатке

Роспотребнадзор и Минздрав РФ должны обследовать всех пострадавших из-за загрязнения на Камчатке, виновные должны компенсировать нанесенный вред не только... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T13:51

2020-10-03T13:51

2020-10-03T13:51

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/60/1563466002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_398f0cc7a87861334b97af3889786ea0.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Роспотребнадзор и Минздрав РФ должны обследовать всех пострадавших из-за загрязнения на Камчатке, виновные должны компенсировать нанесенный вред не только экологии, но и людям, считает глава партии "Справедливая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>.Во вторник глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> сообщил, что местные серферы рассказали об изменении цвета воды на пляже, а также, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды. По данным минприроды региона, предварительно можно говорить о загрязнении морской воды нефтепродуктами, предположительно, техническим маслом, что представляет некоторую угрозу для здоровья людей. Местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что загрязнение воды, вероятно, стало причиной массового выброса мертвых морских животных на Халактырский пляж, аналогичная ситуация отмечается еще на двух пляжах неподалеку.Миронов отметил, что масштабы беды, которая произошла на Камчатке, просто ужасают, необходимо как можно скорее найти источник загрязнения и предотвратить ухудшение ситуации."<a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> и Минздрав должны обследовать всех пострадавших и определить степень вреда их здоровью. Виновные в этой беде должны не только оплатить ликвидацию последствий экологической катастрофы, но и компенсировать вред, нанесённый людям", — цитирует Миронова его пресс-служба.

https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия