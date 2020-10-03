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https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578149506.html
Миронов призвал обследовать пострадавших при загрязнении на Камчатке
Роспотребнадзор и Минздрав РФ должны обследовать всех пострадавших из-за загрязнения на Камчатке, виновные должны компенсировать нанесенный вред не только... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T13:51
2020-10-03T13:51
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
сергей миронов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Роспотребнадзор и Минздрав РФ должны обследовать всех пострадавших из-за загрязнения на Камчатке, виновные должны компенсировать нанесенный вред не только экологии, но и людям, считает глава партии "Справедливая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a>.Во вторник глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> сообщил, что местные серферы рассказали об изменении цвета воды на пляже, а также, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды. По данным минприроды региона, предварительно можно говорить о загрязнении морской воды нефтепродуктами, предположительно, техническим маслом, что представляет некоторую угрозу для здоровья людей. Местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что загрязнение воды, вероятно, стало причиной массового выброса мертвых морских животных на Халактырский пляж, аналогичная ситуация отмечается еще на двух пляжах неподалеку.Миронов отметил, что масштабы беды, которая произошла на Камчатке, просто ужасают, необходимо как можно скорее найти источник загрязнения и предотвратить ухудшение ситуации."<a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> и Минздрав должны обследовать всех пострадавших и определить степень вреда их здоровью. Виновные в этой беде должны не только оплатить ликвидацию последствий экологической катастрофы, но и компенсировать вред, нанесённый людям", — цитирует Миронова его пресс-служба.
https://ria.ru/20201003/kamchatka-1578147787.html
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия

Миронов призвал обследовать пострадавших при загрязнении на Камчатке

13:51 03.10.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор и Минздрав РФ должны обследовать всех пострадавших из-за загрязнения на Камчатке, виновные должны компенсировать нанесенный вред не только экологии, но и людям, считает глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Во вторник глава региона Владимир Солодов сообщил, что местные серферы рассказали об изменении цвета воды на пляже, а также, что у них опухали глаза и было раздражение на коже. Специалисты взяли пробы воды. По данным минприроды региона, предварительно можно говорить о загрязнении морской воды нефтепродуктами, предположительно, техническим маслом, что представляет некоторую угрозу для здоровья людей. Местным жителям рекомендовано воздержаться от контакта с водой. Врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил РИА Новости, что загрязнение воды, вероятно, стало причиной массового выброса мертвых морских животных на Халактырский пляж, аналогичная ситуация отмечается еще на двух пляжах неподалеку.
Миронов отметил, что масштабы беды, которая произошла на Камчатке, просто ужасают, необходимо как можно скорее найти источник загрязнения и предотвратить ухудшение ситуации.
"Роспотребнадзор и Минздрав должны обследовать всех пострадавших и определить степень вреда их здоровью. Виновные в этой беде должны не только оплатить ликвидацию последствий экологической катастрофы, но и компенсировать вред, нанесённый людям", — цитирует Миронова его пресс-служба.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовСергей МироновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
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