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СК Белоруссии разбирается в причинах гибели мужчины в минском изоляторе
Следственный комитет Белоруссии разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, где он получил смертельную... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T21:24
2020-10-03T21:47
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в изоляторе временного содержания (ИВС) в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где он получил смертельную травму, упав с со второго яруса кровати, сообщила в субботу пресс-служба ведомства."Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины. По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался. В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение - мелкое хулиганство - и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Там отмечается, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, допрашиваются очевидцы.При этом в СК обратили внимание, что некоторые Telegram-каналы и СМИ "активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции", однако задержание мужчины, по данным ведомства, не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.Ранее белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что в ИВС в переулке Окрестина в Минске был избит мужчина, он поступил со множеством травм в больницу скорой медпомощи, где скончался в субботу.
https://ria.ru/20200814/1575765462.html
https://ria.ru/20200820/iznasilovanie-1576047545.html
Все сообщения про ужасные пытки в СИЗО и т.д и т.п - фейки. Оппозиция хватается сейчас за любые случаи. Даже если собака покусала, то оппозиционеры орут, что покусал ОМОН. Прозападные акции протеста проходят без каких-либо нарушений со стороны милиции, а вот сами прозападники с бело-красно-белыми коллаборационистскими знаменами
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(продолжение) на самом деле предатели своей Родины.
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

СК Белоруссии разбирается в причинах гибели мужчины в минском изоляторе

21:24 03.10.2020 (обновлено: 21:47 03.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, где он получил смертельную травму, упав с со второго яруса кровати, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины. По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался. В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение - мелкое хулиганство - и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
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Там отмечается, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, допрашиваются очевидцы.
При этом в СК обратили внимание, что некоторые Telegram-каналы и СМИ "активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции", однако задержание мужчины, по данным ведомства, не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.
Ранее белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что в ИВС в переулке Окрестина в Минске был избит мужчина, он поступил со множеством травм в больницу скорой медпомощи, где скончался в субботу.
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