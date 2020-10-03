https://ria.ru/20201003/belorussiya-1578163375.html

СК Белоруссии разбирается в причинах гибели мужчины в минском изоляторе

Следственный комитет Белоруссии разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, где он получил смертельную... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T21:24

2020-10-03T21:24

2020-10-03T21:47

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в изоляторе временного содержания (ИВС) в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где он получил смертельную травму, упав с со второго яруса кровати, сообщила в субботу пресс-служба ведомства."Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины. По данным следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней, 3 октября, мужчина скончался. В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение - мелкое хулиганство - и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Там отмечается, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, допрашиваются очевидцы.При этом в СК обратили внимание, что некоторые Telegram-каналы и СМИ "активно пытаются политизировать данную трагедию, связывая ее с жестокостью сотрудников милиции", однако задержание мужчины, по данным ведомства, не связано с участием в незаконных массовых мероприятиях.Ранее белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что в ИВС в переулке Окрестина в Минске был избит мужчина, он поступил со множеством травм в больницу скорой медпомощи, где скончался в субботу.

https://ria.ru/20200814/1575765462.html

https://ria.ru/20200820/iznasilovanie-1576047545.html

sector70 Все сообщения про ужасные пытки в СИЗО и т.д и т.п - фейки. Оппозиция хватается сейчас за любые случаи. Даже если собака покусала, то оппозиционеры орут, что покусал ОМОН. Прозападные акции протеста проходят без каких-либо нарушений со стороны милиции, а вот сами прозападники с бело-красно-белыми коллаборационистскими знаменами 284

sector70 (продолжение) на самом деле предатели своей Родины. 161

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире