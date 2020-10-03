https://ria.ru/20201003/akkreditatsiya-1578156513.html

МИД Германии возмутился отзывом аккредитации у журналистов в Белоруссии

В МИД ФРГ назвали "дальнейшим вопиющим притеснением свободы печати и слова" действия против зарубежных СМИ в Белоруссии, заявили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T17:29

2020-10-03T17:29

2020-10-03T17:39

протесты в белоруссии

мид германии

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> назвали "дальнейшим вопиющим притеснением свободы печати и слова" действия против зарубежных СМИ в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявили в субботу в пресс-службе ведомства."Белорусское руководство отозвало аккредитацию иностранных СМИ в стране. После нескольких недель нарушений прав человека и преследований журналистов это представляет собой дальнейшее вопиющее притеснение свободы печати и свободы слова. Таким образом, независимое освещение демонстраций сотен тысяч человек и насильственных действий государственных органов подвергается дальнейшему массовому ограничению", - говорится в заявлении.Как считают в МИД ФРГ, этот шаг показывает, что "господин <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> явно больше не представляет интересы своего народа и своей страны". В <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> подчеркнули, что видят угрозу и в связи с сокращением дипломатического присутствия некоторых иностранных представительств в Белоруссии.Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что со 2 октября в стране введено в действие новое положение о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ. Как отмечали в МИД, в новом положении введен ряд норм, направленных на "упрощение и облегчение" порядка получения аккредитации для журналистов. При этом действие выданных ранее МИД республики аккредитационных карточек официально прекращается с пятницы.Журналисты зарубежных СМИ в предстоящие выходные в Белоруссии не будут иметь законного права освещать массовые несанкционированные акции с места событий, процесс переаккредитации иностранных корреспондентов стартует только с понедельника.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

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https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

Sdox Ukrop Классика.А нас за шо 111

Козьма ПРУТКОВ. Мид Германии в последнее время как то ассоциируется с Госдепом, всё больше их напоминает. 111

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид германии, германия, белоруссия, в мире