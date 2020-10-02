https://ria.ru/20201002/vodoprovod-1578104803.html

В городе Грязи строят вторую очередь водопровода

Строительство второй очереди водопровода стоимостью 45 миллионов рублей и общей протяженностью 24 километра началось в городе Грязи Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:25

2020-10-02T13:25

2020-10-02T13:25

липецкая область

игорь артамонов

грязи

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<strong>ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости</strong>. Строительство второй очереди водопровода стоимостью 45 миллионов рублей и общей протяженностью 24 километра началось в городе Грязи Липецкой области, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Глава области отметил, что площадь микрорайона, в котором прокладывают нитку водопровода и где будут жить многодетные и молодые семьи, составляет 330 гектаров. Многие грязинцы уже строят там дома.Строительство водопровода в этой части районного центра началось летом нынешнего года. Окончание работ запланировано на сентябрь 2021 года. Водой будут обеспечены 26 улиц. Реализацию проекта губернатор Липецкой области держит под личным контролем.

https://ria.ru/20200930/obrazovanie-1577984059.html

грязи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, грязи