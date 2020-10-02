В городе Грязи строят вторую очередь водопровода
ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Строительство второй очереди водопровода стоимостью 45 миллионов рублей и общей протяженностью 24 километра началось в городе Грязи Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава области отметил, что площадь микрорайона, в котором прокладывают нитку водопровода и где будут жить многодетные и молодые семьи, составляет 330 гектаров. Многие грязинцы уже строят там дома.
30 сентября, 10:50Липецкая областьВ Липецкой области в этом году откроют 42 "Точки роста"
Строительство водопровода в этой части районного центра началось летом нынешнего года. Окончание работ запланировано на сентябрь 2021 года. Водой будут обеспечены 26 улиц. Реализацию проекта губернатор Липецкой области держит под личным контролем.
"Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. В этом году значительно увеличено финансирование для ее решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", – сказал глава областной администрации.