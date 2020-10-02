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Липецкая область
https://ria.ru/20201002/vodoprovod-1578104803.html
В городе Грязи строят вторую очередь водопровода
Строительство второй очереди водопровода стоимостью 45 миллионов рублей и общей протяженностью 24 километра началось в городе Грязи Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:25
2020-10-02T13:25
липецкая область
игорь артамонов
грязи
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<strong>ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости</strong>. Строительство второй очереди водопровода стоимостью 45 миллионов рублей и общей протяженностью 24 километра началось в городе Грязи Липецкой области, сообщил губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Глава области отметил, что площадь микрорайона, в котором прокладывают нитку водопровода и где будут жить многодетные и молодые семьи, составляет 330 гектаров. Многие грязинцы уже строят там дома.Строительство водопровода в этой части районного центра началось летом нынешнего года. Окончание работ запланировано на сентябрь 2021 года. Водой будут обеспечены 26 улиц. Реализацию проекта губернатор Липецкой области держит под личным контролем.
https://ria.ru/20200930/obrazovanie-1577984059.html
грязи
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игорь артамонов, грязи

В городе Грязи строят вторую очередь водопровода

13:25 02.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Строительство второй очереди водопровода стоимостью 45 миллионов рублей и общей протяженностью 24 километра началось в городе Грязи Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Глава области отметил, что площадь микрорайона, в котором прокладывают нитку водопровода и где будут жить многодетные и молодые семьи, составляет 330 гектаров. Многие грязинцы уже строят там дома.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 10:50Липецкая область
В Липецкой области в этом году откроют 42 "Точки роста"
Строительство водопровода в этой части районного центра началось летом нынешнего года. Окончание работ запланировано на сентябрь 2021 года. Водой будут обеспечены 26 улиц. Реализацию проекта губернатор Липецкой области держит под личным контролем.
"Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. В этом году значительно увеличено финансирование для ее решения. Строятся новые водопроводы, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", – сказал глава областной администрации.
 
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Липецкая областьИгорь АртамоновГрязи
 
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