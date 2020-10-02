В Карелии провели первую вакцинацию от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Первая вакцинация против коронавируса проведена в Карелии, прививку сделал медработник поликлиники, где отрабатывается механизм доставки и хранения вакцины, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"Первая вакцинация против ковидной инфекции проведена в Карелии. От COVID-19 привита медицинский работник петрозаводской городской поликлиники №2… (где) отрабатывается механизм доставки вакцины в специальных термоконтейнерах и хранения ее с соблюдением особых условий к температурному режиму, не выше минус 18 градусов", - написал Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".
Как отметил глава республиканского минздрава, вакцина "Спутник V" поступила в небольшом количестве для отработки логистических цепочек доставки препарата в регионы России, распределения вакцины и организации вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска (медработников).
"Обращаю еще раз внимание, что вакцинируются на первом этапе только медицинские работники. Информация по каждому их привитых заносится в единую информационную систему здравоохранения, с тем чтобы наблюдать и контролировать их самочувствие", - проинформировал Охлопков.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.