https://ria.ru/20201002/vaktsinatsiya-1578107147.html

В Карелии провели первую вакцинацию от COVID-19

Первая вакцинация против коронавируса проведена в Карелии, прививку сделал медработник поликлиники, где отрабатывается механизм доставки и хранения вакцины,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:07

2020-10-02T14:07

2020-10-02T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Первая вакцинация против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> проведена в Карелии, прививку сделал медработник поликлиники, где отрабатывается механизм доставки и хранения вакцины, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков."Первая вакцинация против ковидной инфекции проведена в Карелии. От COVID-19 привита медицинский работник петрозаводской городской поликлиники №2… (где) отрабатывается механизм доставки вакцины в специальных термоконтейнерах и хранения ее с соблюдением особых условий к температурному режиму, не выше минус 18 градусов", - написал Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".Как отметил глава республиканского минздрава, вакцина "Спутник V" поступила в небольшом количестве для отработки логистических цепочек доставки препарата в регионы России, распределения вакцины и организации вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска (медработников)."Обращаю еще раз внимание, что вакцинируются на первом этапе только медицинские работники. Информация по каждому их привитых заносится в единую информационную систему здравоохранения, с тем чтобы наблюдать и контролировать их самочувствие", - проинформировал Охлопков.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Ранее Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201001/ispytaniya-1578070669.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество