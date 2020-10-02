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https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578133775.html
В РФПИ рассказали об испытаниях вакцины "Спутник V" за рубежом
Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, которая участвует в зарубежных испытаниях вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил глава Российского... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T21:10
2020-10-02T21:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> стала первой страной в <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америке</a>, которая участвует в зарубежных испытаниях вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.В пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины."Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, принявшей участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины "Спутник V". Аналогичные клинические испытания вакцины "Спутник V" проводятся сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> и планируются в ряде других стран, включая <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, ОАЭ", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ."В то время как западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и непроверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, "Спутник V" пользуется растущим спросом и доверием во многих регионах мира, включая Латинскую Америку. Вакцина поможет народу Венесуэлы в борьбе с коронавирусом, мы также готовы оказать поддержку и другим партнерами в регионе", - добавил Дмитриев.Вакцинирование добровольцев в Венесуэле начнется в ближайшие дни, в исследовании примут участие две тысячи человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578132696.html
Это не вакцина, а "РАСТВОР" до завершения испытаний!
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латинская америка
венесуэла
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, венесуэла, белоруссия, технологии

В РФПИ рассказали об испытаниях вакцины "Спутник V" за рубежом

21:10 02.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, которая участвует в зарубежных испытаниях вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 20:40Распространение нового коронавируса
Венесуэла начнет испытание вакцины "Спутник V" в ближайшие дни
"Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, принявшей участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины "Спутник V". Аналогичные клинические испытания вакцины "Спутник V" проводятся сейчас в Беларуси и планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, ОАЭ", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ.
"В то время как западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и непроверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, "Спутник V" пользуется растущим спросом и доверием во многих регионах мира, включая Латинскую Америку. Вакцина поможет народу Венесуэлы в борьбе с коронавирусом, мы также готовы оказать поддержку и другим партнерами в регионе", - добавил Дмитриев.
Вакцинирование добровольцев в Венесуэле начнется в ближайшие дни, в исследовании примут участие две тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийВенесуэлаБелоруссияТехнологии
 
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