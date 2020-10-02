https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578133775.html
В РФПИ рассказали об испытаниях вакцины "Спутник V" за рубежом
Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, которая участвует в зарубежных испытаниях вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил глава Российского... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T21:10
2020-10-02T21:10
2020-10-02T21:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> стала первой страной в <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америке</a>, которая участвует в зарубежных испытаниях вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российского фонда прямых инвестиций</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.В пятницу в Венесуэлу прибыла первая партия российской вакцины."Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, принявшей участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины "Спутник V". Аналогичные клинические испытания вакцины "Спутник V" проводятся сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> и планируются в ряде других стран, включая <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, ОАЭ", - приводит слова Дмитриева пресс-служба РФПИ."В то время как западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и непроверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, "Спутник V" пользуется растущим спросом и доверием во многих регионах мира, включая Латинскую Америку. Вакцина поможет народу Венесуэлы в борьбе с коронавирусом, мы также готовы оказать поддержку и другим партнерами в регионе", - добавил Дмитриев.Вакцинирование добровольцев в Венесуэле начнется в ближайшие дни, в исследовании примут участие две тысячи человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578132696.html
Stas Dremov
Это не вакцина, а "РАСТВОР" до завершения испытаний!
13
2
латинская америка
венесуэла
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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