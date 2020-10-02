https://ria.ru/20201002/smertnost-1578129875.html
Росстат рассказал о смертности в августе
Смертность в РФ в августе выросла на 9,6% в годовом выражении и составила почти 157,2 тысячи человек, следует из данных Росстата. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:25
2020-10-02T19:25
2020-10-02T19:25
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Смертность в РФ в августе выросла на 9,6% в годовом выражении и составила почти 157,2 тысячи человек, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.В августе 2019 года смертность в России составила почти 143,4 тысячи человек.Рождаемость в России в августе снизилась - на 5,4% в годовом выражении. На свет появилось 126,6 тысячи младенцев против 133,9 тысячи в прошлом году.
https://ria.ru/20201002/rosstat-1578129345.html
2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика