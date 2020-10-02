https://ria.ru/20201002/smertnost-1578129875.html

Росстат рассказал о смертности в августе

Смертность в РФ в августе выросла на 9,6% в годовом выражении и составила почти 157,2 тысячи человек, следует из данных Росстата. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:25

2020-10-02T19:25

2020-10-02T19:25

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Смертность в РФ в августе выросла на 9,6% в годовом выражении и составила почти 157,2 тысячи человек, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.В августе 2019 года смертность в России составила почти 143,4 тысячи человек.Рождаемость в России в августе снизилась - на 5,4% в годовом выражении. На свет появилось 126,6 тысячи младенцев против 133,9 тысячи в прошлом году.

https://ria.ru/20201002/rosstat-1578129345.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика