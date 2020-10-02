https://ria.ru/20201002/shos-1578106414.html

Онлайн-конференция сенатора А.Климова о Международном форуме "ШОС+"

РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:51

2020-10-02T13:51

2020-10-02T13:51

анонсы

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1578106414.jpg?1601635890

<strong>14 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию с участием заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия", председателя комиссии президиума Генерального совета партии по международной деятельности, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея КЛИМОВА о проведении Международного межпартийного форума "ШОС+" на тему: "Экономика для людей", </strong>который пройдет с 21 по 23 октября в Год председательства России в Шанхайской организации сотрудничества.<br><br><strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201014/952925705.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>В рамках мероприятия речь пойдет об основных темах обсуждения на форуме и о создании международной межпартийной экспертной группы "ШОС+".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы