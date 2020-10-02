Онлайн-конференция сенатора А.Климова о Международном форуме "ШОС+"
14 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию с участием заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия", председателя комиссии президиума Генерального совета партии по международной деятельности, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея КЛИМОВА о проведении Международного межпартийного форума "ШОС+" на тему: "Экономика для людей", который пройдет с 21 по 23 октября в Год председательства России в Шанхайской организации сотрудничества.
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В рамках мероприятия речь пойдет об основных темах обсуждения на форуме и о создании международной межпартийной экспертной группы "ШОС+".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
В рамках мероприятия речь пойдет об основных темах обсуждения на форуме и о создании международной межпартийной экспертной группы "ШОС+".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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