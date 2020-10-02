https://ria.ru/20201002/samoubiystvo-1578132608.html

Нижегородцы несут цветы к месту гибели журналистки Славиной

Жители Нижнего Новгорода несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по Нижегородской области, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T20:38

2020-10-02T20:38

2020-10-02T20:38

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нижний новгород

нижегородская область

шахунья

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Оцепление возле Главка регионального МВД сняли около 19.30, ожидавшие несколько часов неподалеку люди - коллеги погибшей и обычные нижегородцы - идут к месту гибели журналистки с цветами и зажигают свечи.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований"."У нее в последнее время проскальзывало такое... Ее начали в последнее время прессовать со стороны властей. Административки, суды... А обыск стал последней каплей... Опознавать будем позже. <...> Зная свою жену, я даже не сомневаюсь", - сообщил РИА Новости муж погибшей Алексей Мурахтаев.Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания "KozaPress", свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.В октябре 2019 года Ирину Мурахтаеву (Славину) по решению суда оштрафовали на 70 тысяч рублей за оскорбительную публикацию в социальной сети, в которой она предложила переименовать нижегородский город <a href="http://ria.ru/location_SHakhunja/" target="_blank" data-auto="true">Шахунья</a>, где на одном из зданий разместили мемориальную доску Сталину, переставив буквы в названии города так, что оно стало звучать нецензурно.

https://ria.ru/20201002/samoubiystvo-1578131168.html

GlAV 407 "Самовыпиливание..." 382

Сергей Ковалёв Вот на счёт психолого-психиатрической экспертизы - полностью согласен! Что за бредовая предсмертная записка: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию"!!! Мания преследования что ли? Пусть проверят. И мужа заодно. В конце концов, "муж, жена - одна сатана"! Тоже будет подливать масла в огонь! 354

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нижний новгород

нижегородская область

шахунья

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, нижегородская область, шахунья, происшествия