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Нижегородцы несут цветы к месту гибели журналистки Славиной
Жители Нижнего Новгорода несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по Нижегородской области, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T20:38
2020-10-02T20:38
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
нижегородская область
шахунья
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Оцепление возле Главка регионального МВД сняли около 19.30, ожидавшие несколько часов неподалеку люди - коллеги погибшей и обычные нижегородцы - идут к месту гибели журналистки с цветами и зажигают свечи.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований"."У нее в последнее время проскальзывало такое... Ее начали в последнее время прессовать со стороны властей. Административки, суды... А обыск стал последней каплей... Опознавать будем позже. &lt;...&gt; Зная свою жену, я даже не сомневаюсь", - сообщил РИА Новости муж погибшей Алексей Мурахтаев.Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания "KozaPress", свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.В октябре 2019 года Ирину Мурахтаеву (Славину) по решению суда оштрафовали на 70 тысяч рублей за оскорбительную публикацию в социальной сети, в которой она предложила переименовать нижегородский город <a href="http://ria.ru/location_SHakhunja/" target="_blank" data-auto="true">Шахунья</a>, где на одном из зданий разместили мемориальную доску Сталину, переставив буквы в названии города так, что оно стало звучать нецензурно.
https://ria.ru/20201002/samoubiystvo-1578131168.html
"Самовыпиливание..."
382
Вот на счёт психолого-психиатрической экспертизы - полностью согласен! Что за бредовая предсмертная записка: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию"!!! Мания преследования что ли? Пусть проверят. И мужа заодно. В конце концов, "муж, жена - одна сатана"! Тоже будет подливать масла в огонь!
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нижний новгород
нижегородская область
шахунья
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, нижегородская область, шахунья, происшествия

Нижегородцы несут цветы к месту гибели журналистки Славиной

20:38 02.10.2020
 
© Ирина Славина/FacebookИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Ирина Славина/Facebook
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по Нижегородской области, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Оцепление возле Главка регионального МВД сняли около 19.30, ожидавшие несколько часов неподалеку люди - коллеги погибшей и обычные нижегородцы - идут к месту гибели журналистки с цветами и зажигают свечи.
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Сенатор назвал гибель главреда нижегородского издания трагедией
"У нее в последнее время проскальзывало такое... Ее начали в последнее время прессовать со стороны властей. Административки, суды... А обыск стал последней каплей... Опознавать будем позже. <...> Зная свою жену, я даже не сомневаюсь", - сообщил РИА Новости муж погибшей Алексей Мурахтаев.
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания "KozaPress", свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
В октябре 2019 года Ирину Мурахтаеву (Славину) по решению суда оштрафовали на 70 тысяч рублей за оскорбительную публикацию в социальной сети, в которой она предложила переименовать нижегородский город Шахунья, где на одном из зданий разместили мемориальную доску Сталину, переставив буквы в названии города так, что оно стало звучать нецензурно.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородНижегородская областьШахуньяПроисшествия
 
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