https://ria.ru/20201002/rudkovskaya-1578107417.html

Рудковская показала реакцию Гном Гномыча на новорожденного брата

Продюсер и светская львица Яна Рудковская, ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала подписчикам в Instagram видео с реакцией Гном Гномыча на... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:06

2020-10-02T14:06

2020-10-02T17:14

шоубиз

шоу-бизнес

яна рудковская

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Продюсер и светская львица <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a>, ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала подписчикам в Instagram видео с реакцией Гном Гномыча на новорожденного. На опубликованных кадрах семилетний сын Рудковской смотрит на спящего брата, пока мать спрашивает его о впечатлениях от младенца. “Нравится?” - поинтересовалась звезда.“Очень хороший братик. Улыбается”, - ответил Гном Гномыч, добавив, что новорожденный “дал ему лапку”. Для нынешнего мужа Рудковской <a href="https://rsport.ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/">Евгения Плющенко</a> это второй ребенок. В первом браке с Виктором Батуриным продюсер родила двоих сыновей.

https://rsport.ria.ru/20201001/plyuschenko-1578072860.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, яна рудковская