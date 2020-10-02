https://ria.ru/20201002/rudkovskaya-1578107417.html
Рудковская показала реакцию Гном Гномыча на новорожденного брата
Продюсер и светская львица Яна Рудковская, ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала подписчикам в Instagram видео с реакцией Гном Гномыча на... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:06
2020-10-02T14:06
2020-10-02T17:14
шоубиз
шоу-бизнес
яна рудковская
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Продюсер и светская львица <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a>, ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала подписчикам в Instagram видео с реакцией Гном Гномыча на новорожденного. На опубликованных кадрах семилетний сын Рудковской смотрит на спящего брата, пока мать спрашивает его о впечатлениях от младенца. “Нравится?” - поинтересовалась звезда.“Очень хороший братик. Улыбается”, - ответил Гном Гномыч, добавив, что новорожденный “дал ему лапку”. Для нынешнего мужа Рудковской <a href="https://rsport.ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/">Евгения Плющенко</a> это второй ребенок. В первом браке с Виктором Батуриным продюсер родила двоих сыновей.
https://rsport.ria.ru/20201001/plyuschenko-1578072860.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, яна рудковская