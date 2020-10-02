Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201002/rudkovskaya-1578107417.html
Рудковская показала реакцию Гном Гномыча на новорожденного брата
Продюсер и светская львица Яна Рудковская, ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала подписчикам в Instagram видео с реакцией Гном Гномыча на... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:06
2020-10-02T17:14
шоубиз
шоу-бизнес
яна рудковская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578073424_0:175:1080:783_1400x0_80_0_0_d03f63195651843d01bac46620877522.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Продюсер и светская львица <a href="https://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja" target="_blank">Яна Рудковская</a>, ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала подписчикам в Instagram видео с реакцией Гном Гномыча на новорожденного. На опубликованных кадрах семилетний сын Рудковской смотрит на спящего брата, пока мать спрашивает его о впечатлениях от младенца. “Нравится?” - поинтересовалась звезда.“Очень хороший братик. Улыбается”, - ответил Гном Гномыч, добавив, что новорожденный “дал ему лапку”. Для нынешнего мужа Рудковской <a href="https://rsport.ria.ru/person_Evgenijj_Pljushhenko/">Евгения Плющенко</a> это второй ребенок. В первом браке с Виктором Батуриным продюсер родила двоих сыновей.
https://rsport.ria.ru/20201001/plyuschenko-1578072860.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578073424_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_750f1ee893095532c8aafd370ff39dfd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, яна рудковская

Рудковская показала реакцию Гном Гномыча на новорожденного брата

14:06 02.10.2020 (обновлено: 17:14 02.10.2020)
 
© Фото : Yana Rudkovskaya/InstagramФото из Instagram Яны Рудковской
Фото из Instagram Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Yana Rudkovskaya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Продюсер и светская львица Яна Рудковская, ставшая мамой в четвертый раз, продемонстрировала подписчикам в Instagram видео с реакцией Гном Гномыча на новорожденного.
На опубликованных кадрах семилетний сын Рудковской смотрит на спящего брата, пока мать спрашивает его о впечатлениях от младенца.
“Нравится?” - поинтересовалась звезда.
“Очень хороший братик. Улыбается”, - ответил Гном Гномыч, добавив, что новорожденный “дал ему лапку”.
Для нынешнего мужа Рудковской Евгения Плющенко это второй ребенок. В первом браке с Виктором Батуриным продюсер родила двоих сыновей.
Евгений Плющенко, Александр Плющенко и Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 19:52Шоубиз
У Плющенко и Рудковской родился сын
 
Обсудить0
ШоубизШоу-бизнесЯна Рудковская
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния