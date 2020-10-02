https://ria.ru/20201002/prodovolstvie-1578083516.html

Украину назвали главным бенефициаром транзита "санкционки" через Россию

Украина оказалась основным отправителем санкционных групп товаров транзитом через территорию России после запуска данного механизма с 25 марта 2020 года с... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T06:39

2020-10-02T06:39

2020-10-02T11:02

россия

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> оказалась основным отправителем санкционных групп товаров транзитом через территорию России после запуска данного механизма с 25 марта 2020 года с применением электронных навигационных пломб, следует из презентации по прослеживаемости транзита "санкционки" Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), с которой ознакомилось РИА Новости.Так, согласно собранной за первые полгода функционирования механизма транзита с электронной навигационной пломбой статистике, было верифицировано 1048 перевозчиков, которые осуществили 4460 перевозок, 3706 из которых- автотранспортом, и ещё 754 - железнодорожным. В 64% случаев страной отправления товара оказалась Украина, в 12% случаев - <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a>, 6% - <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a>, по 3% - из <a href="https://ria.ru/location_Belgium" target="_blank">Бельгии</a> и <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a>, 2% - из <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, остальные 8% пришлись на другие страны, следует из презентации.Страной назначения груза в большинстве случаев (39%) оказался Казахстан, в 21% случаев - Узбекистан, 11% - Азербайджан, 10% - Киргизия, 7% - Монголия, 5% - Грузия, 7% - прочие страны. В номенклатуре перевозимых грузов, согласно статистике ЦРЦП, преобладали мясо и мясные пищевые субпродукты (39%), продукты и зерна злаков (10%), бумага и картон (9%), молочная продукция (9%). В 5% случае перевозили фрукты и орехи, а в 4% - какао и продукты из него. По 3% пришлось на перевозки изделий из черных металлов, рыбы и ракообразных, оборудования и механизмов, 15% - на прочие категории товаров, следует из презентации.При этом большая часть перевозчиков была украинскими (42%), из России оказалось лишь 12% перевозчиков, 7% из Казахстана, по 2% из Азербайджана и Литвы, 1% - из Грузии, 34% - прочие страны."Главными бенефициарами системы отслеживания с помощью электронных навигационных пломб в первую очередь являются российские международные авто и железнодорожные перевозчики, которые получают новых грузоотправителей и в Европе, и в Азии. По итогам статистики за первые три месяца работы системы прогнозируем кратный рост транзита через Россию. Запуск такой цифровой системы в период карантинных ограничений из-за коронавируса, когда срок доставки вдвойне важнее, чем раньше, подтвердил расчёты разработчиков об экономической выгоде для грузоперевозчиков и экономики страны в целом, доказал своевременность и необходимость для использования географических преимуществ России", - считает представитель ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".

https://ria.ru/20190806/1557173982.html

Cherry Nck Удивитесь! Я помню доллар по 0,65 руб.И что мне теперь холить и лелеять эту память? Только тогда мы стояли десятилетиями в очереди за "Мосвичом",а теперь рынки автомобилей уходят в горизонт. 102

Cherry Nck Про бензоколонку это вы погорячились.37% бюджета США- от продажи углеводородов.Не видите,как они распихивают их по всему свету? 85

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, экономика