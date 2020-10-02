https://ria.ru/20201002/oruzhie-1578122252.html

Генсек ООН заявил, что мир живет в тени ядерной катастрофы

Мир все еще живет в тени ядерной катастрофы, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застыл, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:25

2020-10-02T17:25

2020-10-02T17:25

антониу гутерреш

генеральная ассамблея оон

нагасаки (город)

оон

хиросима (город)

в мире

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<strong>ООН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Мир все еще живет в тени ядерной катастрофы, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застыл, заявил генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>, выступая на заседании ГА ООН высокого уровня."Семьдесят пять лет после основания ООН и ужасающих бомбардировок <a href="http://ria.ru/location_Hiroshima_shi/" target="_blank" data-auto="true">Хиросимы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Nagasaki_shi/" target="_blank" data-auto="true">Нагасаки</a> мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы", - сказал Гутерреш.По его словам, некоторые государства считают ядерное оружие жизненно важным для своей национальной безопасности и выживания. Он подчеркнул, что ликвидация ядерного оружия критически необходима для сохранения жизни на Земле."К сожалению, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застопорился и рискует откатиться назад", - заявил генсек на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a>, посвященном проблематике полной ликвидации ядерного оружия.

https://ria.ru/20200806/1575341999.html

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нагасаки (город)

хиросима (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, нагасаки (город), оон, хиросима (город), в мире