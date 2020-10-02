Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/oruzhie-1578122252.html
Генсек ООН заявил, что мир живет в тени ядерной катастрофы
Мир все еще живет в тени ядерной катастрофы, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застыл, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:25
2020-10-02T17:25
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
нагасаки (город)
оон
хиросима (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:140:3069:1866_1400x0_80_0_0_43d2317e08ad3b11b23164cb3bd145aa.jpg
<strong>ООН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Мир все еще живет в тени ядерной катастрофы, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застыл, заявил генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>, выступая на заседании ГА ООН высокого уровня."Семьдесят пять лет после основания ООН и ужасающих бомбардировок <a href="http://ria.ru/location_Hiroshima_shi/" target="_blank" data-auto="true">Хиросимы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Nagasaki_shi/" target="_blank" data-auto="true">Нагасаки</a> мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы", - сказал Гутерреш.По его словам, некоторые государства считают ядерное оружие жизненно важным для своей национальной безопасности и выживания. Он подчеркнул, что ликвидация ядерного оружия критически необходима для сохранения жизни на Земле."К сожалению, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застопорился и рискует откатиться назад", - заявил генсек на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a>, посвященном проблематике полной ликвидации ядерного оружия.
https://ria.ru/20200806/1575341999.html
1
нагасаки (город)
хиросима (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_f40fb35a8ff3bdaba2f123b267b68648.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, нагасаки (город), оон, хиросима (город), в мире

Генсек ООН заявил, что мир живет в тени ядерной катастрофы

17:25 02.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 2 окт – РИА Новости. Мир все еще живет в тени ядерной катастрофы, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застыл, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН высокого уровня.
"Семьдесят пять лет после основания ООН и ужасающих бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы", - сказал Гутерреш.
По его словам, некоторые государства считают ядерное оружие жизненно важным для своей национальной безопасности и выживания. Он подчеркнул, что ликвидация ядерного оружия критически необходима для сохранения жизни на Земле.
"К сожалению, прогресс в направлении полной ликвидации ядерного оружия застопорился и рискует откатиться назад", - заявил генсек на заседании Генассамблеи, посвященном проблематике полной ликвидации ядерного оружия.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 02:23
День Хиросимы — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
 
Обсудить1
Антониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООННагасаки (город)ООНХиросима (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния