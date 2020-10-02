https://ria.ru/20201002/chinovniki-1578108417.html

Путин заявил о важности работы "на земле" для будущего чиновника

Практика работы на конкретной территории, "на земле" чрезвычайно важна для будущих чиновников и муниципальных служащих, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:22

2020-10-02T14:22

2020-10-02T14:22

владимир мау

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Практика работы на конкретной территории, "на земле" чрезвычайно важна для будущих чиновников и муниципальных служащих, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mau/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Мау</a>.Президент в ходе встречи подчеркнул, что уровень подготовки студентов - будущих предпринимателей и госчиновников - главное в работе вуза. Ректор РАНХиГС в свою очередь отметил, что важны при этом не столько лекции, сколько совместная работа. Например, "для людей поствузовских", по его словам, очень важен правильный подбор групп и команд.Президент подтвердил, что такая работа очень значима. "Согласен, практика работы на территории, на земле чрезвычайно важна, абсолютно согласен", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20200923/chinovniki-1577658460.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мау, владимир путин, общество