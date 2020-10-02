Путин заявил о важности работы "на земле" для будущего чиновника
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС Владимир Мау во время встречи
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Практика работы на конкретной территории, "на земле" чрезвычайно важна для будущих чиновников и муниципальных служащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау.
Президент в ходе встречи подчеркнул, что уровень подготовки студентов - будущих предпринимателей и госчиновников - главное в работе вуза. Ректор РАНХиГС в свою очередь отметил, что важны при этом не столько лекции, сколько совместная работа. Например, "для людей поствузовских", по его словам, очень важен правильный подбор групп и команд.
"Те же слушатели высшего кадрового резерва, помимо курсов, делают проекты в регионах. Они разбиваются на команды по интересам, едут в регионы, и губернаторы перед ними ставят задачи, то есть они проводят неделю-две в регионах, возвращаются туда, занимаются решением задач, которые перед ними ставят губернаторы: от развития северных территорий до, скажем, строительства университетских комплексов", - пояснил Мау.
Президент подтвердил, что такая работа очень значима. "Согласен, практика работы на территории, на земле чрезвычайно важна, абсолютно согласен", - подчеркнул Путин.
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