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Путин заявил о важности работы "на земле" для будущего чиновника
Практика работы на конкретной территории, "на земле" чрезвычайно важна для будущих чиновников и муниципальных служащих, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:22
2020-10-02T14:22
владимир мау
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Практика работы на конкретной территории, "на земле" чрезвычайно важна для будущих чиновников и муниципальных служащих, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mau/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Мау</a>.Президент в ходе встречи подчеркнул, что уровень подготовки студентов - будущих предпринимателей и госчиновников - главное в работе вуза. Ректор РАНХиГС в свою очередь отметил, что важны при этом не столько лекции, сколько совместная работа. Например, "для людей поствузовских", по его словам, очень важен правильный подбор групп и команд.Президент подтвердил, что такая работа очень значима. "Согласен, практика работы на территории, на земле чрезвычайно важна, абсолютно согласен", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20200923/chinovniki-1577658460.html
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владимир мау, владимир путин, общество

Путин заявил о важности работы "на земле" для будущего чиновника

14:22 02.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС Владимир Мау во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС Владимир Мау во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Практика работы на конкретной территории, "на земле" чрезвычайно важна для будущих чиновников и муниципальных служащих, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау.
Президент в ходе встречи подчеркнул, что уровень подготовки студентов - будущих предпринимателей и госчиновников - главное в работе вуза. Ректор РАНХиГС в свою очередь отметил, что важны при этом не столько лекции, сколько совместная работа. Например, "для людей поствузовских", по его словам, очень важен правильный подбор групп и команд.
"Те же слушатели высшего кадрового резерва, помимо курсов, делают проекты в регионах. Они разбиваются на команды по интересам, едут в регионы, и губернаторы перед ними ставят задачи, то есть они проводят неделю-две в регионах, возвращаются туда, занимаются решением задач, которые перед ними ставят губернаторы: от развития северных территорий до, скажем, строительства университетских комплексов", - пояснил Мау.
Президент подтвердил, что такая работа очень значима. "Согласен, практика работы на территории, на земле чрезвычайно важна, абсолютно согласен", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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